Prof. Dr. Duran Bülbül: Zorunlu karşılıkların artırılmasıyla yüksek faiz-yüksek kur sarmalı devam edecek

Prof. Dr. Duran Bülbül, Merkez Bankası'nın döviz mevduatlarında zorunlu karşılıklarını 2 puan artırmasını Cumhuriyet'ten Dilay Hatip'e değerlendirdi. Bülbül "Bu oranın artırılmasının amacı, sıkı para politikası kapsamında piyasadaki para arzını kısmaktır. Kanuni karşılık oranını azaltmanın amacı ise piyasadaki para miktarını arttırmaktır. Yabancı karşılığın artması piyasadaki döviz miktarını azaltarak, kurun ve enflasyonun artmasına neden olacaktır. Sonuçta yüksek faiz - yüksek kur sarmalı devam edecektir" yorumunu yaptı.

Bülbül karara ilişkin olarak "Bu şu anlama gelmektedir. Döviz mevduatının Merkez Bankası kasasında tutulması gereken miktarı arttırıldı" diyerek şöyle konuştu:

"Bunun amacı, Merkez Bankasının döviz cinsinden rezervlerini arttırmaktır. Ancak bu durum, piyasadaki döviz miktarını azaltarak, döviz kurunu arttırabilecektir. Sonuçta yüksek olan enflasyon daha fazla artacaktır. Ayrıca döviz karşılık oranının arttırılması bankaların merkez bankasına TL yerine döviz göndermelerine neden olacaktır. Bu durumda piyasada TL miktarı artacak ve faizler düşecektir. Türkiye’nin şartları düşünüldüğünde yabancı karşılığın artması piyasadaki döviz miktarını azaltarak, kurun ve enflasyonun artmasına neden olacaktır. Enflasyon artışı sonucu ise, faizlerde tekrar artış olacaktır. Sonuçta yüksek faiz - yüksek kur sarmalı devam edecektir"

"Dövize yönelim TL mevduata daha fazla faizle önlenebilir ama düşürülen politika faizinde bu imkansız"

Bülbül "Merkez Bankasının döviz rezervine ek giriş olacağı için Merkez Bankası hem piyasada hane halklarının dövize yönelmesinin önüne geçmiş olacak hem de rezervini artırmış olacak." diyerek şunları kaydetti:

" Bankalar bunu TL mevduatlarına daha fazla faiz vererek yapabilir. Bu enflasyon oranlarında ve düşen politika faiz oranında bunu yapabilirler mi? Ve nihai olarak bu politika amacına ulaşır mı? Hiç mümkün değil... Unutulmamalı ki politika faizi düştüğünde bankalar tüketici ve ticari kredi oranlarında artışa gitti. Burada tekrar belirteyim; temel amaç bankaların maliyetleri arttığı için onları TL mevduatlarını cazip hale getirmelerine ikna etmek. Yani kar marjlarını daraltmak"