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Ekonomi

Prof. Dr. Demiralp: Reform programı kapsamında bir “fiyat istikrarı komitesi” kurulması endişelerimi artırıyor

15 Mart 2021 08:28

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıkladığı ekonomi reform paketini değerlendirdi. Demiralp, "Reform programı kapsamında bir 'fiyat istikrarı komitesi' kurulması bu endişelerimi artırıyor" düşüncesini dile getirdi. 

Demiralp,  Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazıda, Erdoğan'ın "İkide bir fiyat istikrarı diyorlar ya biz onu bir kenara koyduk. Yeni dönem dört temelin üzerinde bina edilecek. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Bu amaçla harcama disiplini, kamu borç yönetimi vergi düzenlemeleri kamu alım ihaleleri gibi hususları kapsayan yeni politikaları hayata geçiriyoruz.” açıklamasının birbirine tamamen zıt şekilde yorumlanabileceğini belirtti.

Demiralp yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Reform programı kapsamında bir “fiyat istikrarı komitesi” kurulması bu endişelerimi artırıyor. Merkez Bankası’ndan ayrı olarak kurulan bu tür bir komitenin ne tür bir işlevi olabileceğini kestirmek güç. Zira kanunla kendisine verilen görevi fiyat istikrarını sağlamak olan Merkez Bankası’nın yapamayacağı hangi görevin bu komite tarafından yerine getirileceğini bilemiyorum. Merkez Bankası’ndan ayrı olarak çalışan böyle bir komitenin dünyada benzerini de duymadım.  Belki örneği vardır ancak yaygın bir uygulama olmadığı aşikar. Hazineye  bağlı olarak çalışacak olan bu komitenin merkez bankası bağımsızlığını zedelemesi, tek ağızdan olması gereken para politikası iletişimini bulandırması, ve tabii “fiyat istikrarını bir kenara koyma” risklerini göz ardı edebilmek çok zor."

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