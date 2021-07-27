Prof. Dr. Demiralp: Merkez Bankası'nın bağımsızlığına dair endişelerin artması, kredi notu indirimleri için öne sürülen gerekçelerden biri

Ekonomist Prof. Dr. Selva Demiralp, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye verdikleri kredi notunun 2016'dan sonra düşüşe geçtiğini kaleme aldığı yazısında değerlendirdi.

Yetkinreport.com'da yayımlanan yazısında Demirlap, Türkiye'nin kredi notunun düşmesinde Merkez Bankası'na yapılan baskıların rol aldığını ifade ederek şöyle yazdı:

"2016 sonrası dönem Türkiye’nin yarı sürdürülebilir bir büyüme patikasından daha da uzaklaştığı ve potansiyel üretim kapasitesini aşma pahasına talep ağırlıklı büyümeye yüklendiği bir dönem oldu. Bu dönemde enflasyon iki haneli seviyelere yerleşirken üretkenlik artışı durmuş, işsizlik yüzde 12’li seviyelere sabitlenmiş, dış borç GSYH’ya (gayri safi yurt içi hasıla) oranla yüzde 47’lerden yüzde 62’lere yükselmişti. Bu dönem Merkez Bankası üzerindeki baskıların daha görülür hale geldiği, Merkez Bankası kredibilitesinin zayıfladığı bir dönem oldu. Başkanlık sistemine geçilmesi ile beraber kurumsal bağımsızlık daha da zayıflarken büyüme potansiyeline yönelik endişeler de arttı.

2016 sonrası dönemde Merkez Bankası’na dair endişelerin belirgin biçimde arttığını görüyoruz. 2017 yılı bir istisna teşkil ediyor. Bu senede gelen not indirimlerinde darbe girişimi sonrası politik risklerin ön planda olduğunu ve Merkez Bankası bağımsızlığının gölgede kaldığını gözlemliyoruz. 2017 sonrası dönemde ise bir kez daha Merkez Bankası bağımsızlığına dair endişelerin dillendirildiği ve not indirimleri için öne sürülen gerekçelerden biri olduğunu görüyoruz."