Prof. Dr. Demiralp: İlk fırsatta prematüre faiz indirimleri ile yola devam edilirse bunun makroekonomik istikrara önemli bir tehdit olacak

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi , "İlk fırsatta prematüre faiz indirimleri ile yola devam edilirse bunun makroekonomik istikrara önemli bir tehdit olacak" görüşünü savundu.

Demiralp, Yetkin Report'taki yazısında, "Bu sefer bir şeyler değişebilir mi? Geçmişteki Merkez Bankası başkanları da enflasyon hedeflemesinin nihai hedef olduğunu vurguladılar ki zaten Merkez Bankası yasası da bunu söylüyor. Ancak yolun bundan sonrasında Merkez Bankasının geçmişten farklı olarak bağımsız bir duruş sergileyip sergileyemeyeceği net değil. TCMB, enflasyon beklentileri yüzde 5’lik hedefe yakınsayana kadar sıkı duruşunu sürdürebilecek mi? Yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'faiz enflasyona sebep olur' görüşüne sadık kalınarak enflasyonu düşürmek amacı ile faizler de düşürülecek mi? 2021 bir kez daha para politikasında bilinmezlikleriyle beraber geliyor. Piyasalar hükümetten gelecek sinyalleri dikkatle dinleyerek politika duruşunda kalıcı bir değişiklik olup olmadığını anlamaya çalışacaklar. Eğer geçmişteki hatalardan ders çıkarılmış ve kalıcı bir zihniyet değişikliği olduysa o zaman 'bir musibet bin nasihatten iyidir' atasözünü hatırlayıp ödenen büyük bedele rağmen bir teselli bulabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Demiralp, "Ancak eğer yaşananlardan bir ders alınmadıysa ve ilk fırsatta prematüre faiz indirimleri ile yola devam edilirse bunun makroekonomik istikrara önemli bir tehdit olacağını düşünüyorum. Özel sektörün yüksek dış borcuna, Merkez Bankası’nın negatif döviz rezervlerini ve pandeminin aşı gelene kadar bizlerle olacağı gerçeğini eklersek hata yapma lüksümüzün kalmadığı bir sürece girdiğimizi söyleyebiliriz. Bu süreçte politika kararlarında olası hataların finansal piyasalarda hızlı bir gerginlik sebebi olacağını söylemek zor olmaz" ifadesini kullandı.