Prof. Dr. Demir: Kişi başına düşen su azalıp, kuraklık tehdidi büyüyor

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi\'nde (OMÜ) görevli Prof. Dr. Yusuf Demir, Türkiye\'de kuraklık tehdidinin büyüdüğünü belirterek, \"Kişi başına düşen suyumuz azalmakta, küresel ısınmanın etkileri artmakta, kuraklık tehdidi büyümektedir\" dedi.

OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Demir, NASA Kar Uzmanı Dr. Thomas Painter\'in küresel ısınma üzerinden Türkiye ile ilgili yaptığı \'az kar, çok yağmur yağacak\' açıklamasını değerlendirdi. Türkiye\'de kuraklık tehdidinin büyüdüğünü belirten Prof. Dr. Demir, şunları kaydetti:

​\"Birkaç gün önce bir NASA görevlisi, kuraklığa dikkat çekerek, Türkiye’yi bekleyen tehlikeler konusunda uyarılarda bulundu. Bu konuda, elimden geldiğince, yıllardır uyarılarda bulunuyorum. Ülkemizi önümüzdeki süreçte bekleyen çok önemli tehlikeler var. Kişi başına düşen suyumuz azalmakta, küresel ısınmanın etkileri artmakta, kuraklık tehdidi büyümektedir. 2017 yılı, oldukça sıkıntılı geçti. 2018 yılı için veriler, önemli sinyaller veriyor. Ocak ayını bitirdiğimiz şu günlerde, henüz ciddi kar yağışı gerçekleşmedi. Önümüzdeki süreçte de sıkıntı devam edecek gibi. Yeraltı su kaynaklarımız beslenemiyor, yağış rejimi ciddi değişim gösteriyor. Kısaca, önümüzdeki süreçte hepimizin dikkatli olması, bilinçli ve bilgili olması zorunlu. Herkesin yapabilecekleri var. Önce eğitim ve duyarlı bir toplum oluşturmalıyız. Geleceğe ülkemizi taşıyabilmenin yolu, milli bir seferberlikten geçmektedir. Kuraklık ve susuzluk kaderimiz olmamalıdır.\"



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