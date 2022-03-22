Prof. Dr. Celal Şengör İTÜ'den emekli oluyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nde görev yapan Prof. Dr. Celal Şengör emekli oluyor. Şengör'ün öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video geçen yıl tepkilere yol açmış, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü Şengör hakkında idari soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün, akademik vazifesinden emekliye ayrılacağı öğrenildi. Söz konusu haber, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nün Twitter hesabından duyuruldu.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda,"Prof. Dr. Mult. A.M. Celâl Şengör, akademik vazifesinden 24 Mart 2022 tarihinde emekliye ayrılacaktır" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan paylaşımda, Şengör'ün veda dersi için Zoom linki de verildi.

İdari soruşturma açılmıştı

Şengör, geçen yıl öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video ile tepki çekmişti. Videoda Şengör, “Yanımda duruyor. O kadar kızdırdı ki Saniye'nin eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım. Bu, dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. 'Babam bile böyle bir şey yapmadı' dedi. Hah dedim eksik kalmış şimdi tamamlandı” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklaması tepkilere yol açan Şengör hakkında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Prof. Dr. Celal Şengör tepki çeken video sonrası ilk açıklamayı “Neler Oluyor Hayatta” programına yapmıştı. Şengör’ün ifadelerine yer veren Hakan Ural, “Celal Hoca diyor ki; Ben asla, bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum. Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum” demişti.

Ülkeyi terk edecek iddiası

Son olarak, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 23 Eylül 2021 tarihli köşe yazısında, kadın öğrencisine yönelik tacizi anlatan ve büyük tepki çeken, ardından da yaptığı açıklamayla bunun taciz olmadığını savunan Prof. Dr. Celal Şengör'ün ülkeyi terk etme kararı aldığını iddia etmişti.

Hakan, yazısında "Türkiye’de artık durmayacakmış. Bilimsel çalışmalarını yurtdışında yapmaya karar vermiş" ifadelerini kullanmıştı.