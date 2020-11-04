Prof. Dr. Celal Şengör: İstanbul depremine hazırlıksız yakalanmak bağımsızlığımızı tehlikeye atar!

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör’ün, “Deprem açısından bakıldığında Türkiye'nin durumu tam bir felaket. Bu felaket geldiğinde maalesef bağımsızlığımızı kaybedeceğiz!..” sözlerine köşesinde yer verdi.

Dündar, Şengör'ün Habertürk gazetesinden Ümran Avcı ve Öznur Karslı'ya 2017 yılında verdiği röportajda sözlerine şu şekilde açıklık getirdiğini belirtti:

“Türkiye depreme hazır değil. Özellikle İstanbul'u vuracak depreme!.. İstanbul'da sel olduğunda, yoğun kar yağdığında hiçbir yere gidemezsiniz. Peki deprem olduğu zaman İstanbul'u nasıl besleyeceksiniz? Yaralılara hizmeti nasıl götüreceksiniz? İnsanların nereye sığınmalarını sağlayacaksınız? Hareketli iskeleleriniz hazır mı? Deniz yoluyla İstanbul'u besleme planınız var mı? Bu sorulara cevap aradığınızda yapacak fazla bir şey olmadığı ortaya çıkıyor. Felaketi bekleyeceğiz. Bu felaket geldiğinde Türkiye yardım için Avrupa'ya el açacak. Çünkü muhtaç olacak. Bunun sonucunda bağımsızlığını kaybedecek!

İstanbul'un yıkıldığını düşünebiliyor musunuz? Hangi gelirle ayağa kaldıracaksınız? Hangi uzmanlıkla kaybolmuş, zarar görmüş kültürel varlıkları onaracaksınız?..”

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