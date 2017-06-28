Prof. Dr. Can Solakoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Bulgaristan'daki motosiklet kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Can Solakoğlu, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Emekli Tabip Albay Prof. Dr. Can Solakoğlu (55) için Üsküdar'daki Selimiye Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Solakoğlu'nun ailesi, yakınları, üniversite yönetecileri, meslektaşları, öğrencileri ve hastaları katıldı. Can Solakoğlu'nun eşi Gevher; çocukları Selin, Sarp ve Alp Solakoğlu cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazının ardından Solakoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu top arabasına konuldu. Bu sırada Selin Solakoğlu'nun gözyaşları içindeki annesi Gevher ile babaannesi Gönül Solakoğlu'nu elini tutarak teselli ettiği görüldü.

Can Solakoğlu Karaacahmet Mezarlığı'na defnedildi. (DHA)