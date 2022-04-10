Prof. Dr. Bülbül: Hükümetin bir enflasyon politikası yok

Ekonomist ve maliyeci Prof. Dr. Duran Bülbül, “Türkiye’de yoksul, zenginin varlığını korumaktadır. Bu politikalarla, Türkiye’nin enflasyon ve diğer makro sorunlarının çözümü mümkün değildir. Zaten hükümetin de enflasyonu azaltmaya dönük bir politikası yok” değerlendirmesini yaptı.

Ege Saati’den Yusuf Körükmez’e konuşan Bülbül, “KDV yükü geniş halk kitlelerinin üzerinden alınıp yüksek gelir grubuna aktarılmalıdır” dedi.

Bülbül şunları kaydetti:

-Hükümet enflasyon artışını neden durduramıyor? Bu artış hızı bu şekilde devam ederse Türkiye'nin önünde ne gibi sorunlar çıkar?

Türkiye’de enflasyonun temel sebebi, maliyetlerden kaynaklıdır. Yani Türkiye’nin enflasyonu maliyet enflasyonudur. Maliyet enflasyonunun bir nedeni ithal edilen ara mallardan kaynaklı olabilir. Ancak bu durum sadece, enflasyonun kısmi nedenidir. Türkiye’nin temel sorunu, üretim yapmamaktan kaynaklıdır. Ara malı üretemeyen, sadece ranta dayanan bir ekonominin makro sorunlarına çözüm getirmesi mümkün olamayacaktır. Özellikle petrol, enerji ve doğal gaz gibi üretim girdilerini üretemeyen bir ekonominin kalıcı bir şekilde bu sorunu çözmesi mümkün değildir. Ayrıca yürütme organının, iktisat teorisinde yer almayan, “Faiz sebep, enflasyon sonuçtur” gibi bir politikası enflasyonun çözümüne hiçbir katkı sağlamayacağı gibi, enflasyonu daha fazla artıracaktır.

Faiz oranlarını düşürerek enflasyonu düşürme politikası, ekonomide çok farklı ve olumsuz bir tablo ortaya çıkarmıştır. Şu anda ekonomi bilimiyle açıklanamayan bir durumla karşı karşıya kalınmıştır. Enflasyon oranı % 61, Merkez Bankasının politika faizi % 14, hazine borçlanma faizi % 27 ve piyasa faizi ise % 26 civarındadır. Devlet böyle bir politikayla insanları Türk parası varlıklarının reel olarak gerilemesine neden olmaktadır. Ancak bazı kişilerin ise, kur korumalı mevduat faizi ile paraları korunmakta ve bu fark hazineden vergilerle karşılanmaktadır. Örneğin, üç ayda kur korumalı faiz için ödenen para 13 milyar civarındadır. Bu para insanların verdikleri vergilerle karşılanmaktadır. Yoksulların zenginleri finanse etmesidir.

Kısaca yoksul, Türkiye’de zenginin varlığını korumaktadır. Bu politikalara Türkiye’nin enflasyon ve diğer makro sorunlarının çözümü mümkün değildir. Zaten hükümetin de, enflasyonu azaltmaya dönük bir politikası yoktur.

-Vatandaş geçinemiyor, ekmek, yağ, şeker, et kuyrukları var. Daha kötü ne olabilir sorusunu sordukça yeni zorluklarla karşılaşıyor. Şu anki durumdan daha da kötüsü var mı? Türkiye'yi neler bekliyor?

Türkiye ekonomisi, yukarıda da belirtildiği gibi enflasyon sorununu çözemezse ve üretimi artırıcı bir ekonomi politikası ortaya koymazsa, yoksullaşma daha fazla olacak ve giderek halkın temel gıda maddelerine ulaşma imkânı ortadan kalkacaktır."