Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz: Pandemide 105 milyar TL'lik dövizle borçlanma yapıldı, riskler arttı

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, Hazine'nin 2018'de strateji değiştirerek döviz cinsi senetler ile iç borç stokunu artırdığına dikkat çekti. Pandeminin başlangıcından günümüze kadar 75.2 milyar TL'lik TL cinsi devlet tahviline karşılık, 105 milyar TL'lik dolar ve Euro cinsi devlet tahvili ve kira sertifikasının piyasaya sürüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, "İç borç stokunun yapısı değişti, riskleri arttı ve hızlı borçlanma sonucu 2009-2019 yılları arasında stok 1.5 kat artış göstererek 2019 yılında 875 milyar TL'ye ulaştı. 2020 Ağustos ayı itibarıyla ise büyük bir sıçramayla iç borç stoku artık 1.2 trilyon TL" dedi.

Sözcü'de yayınlanan söyleşisinde kamu bankalarının görev zararlarındaki artışa da dikkat çeken Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, şunları söyledi:

"Düşük faizli krediler ve kur zararı ile kamu bankalarının zararları artıyor. Kamu bankalarının döviz açık pozisyonu temmuzda 24.5 milyar dolara çıktı. Kamu bankalarının mevcut döviz pozisyonu açığı, zararı ortaya çıkaran en önemli unsur. Kurdaki son durumun ortaya çıkardığı döviz açık pozisyonundaki bu hızlı yükseliş, bankacılık sektörünün riskini arttırdığı gibi Merkez Bankası'nda rezerv kaybını da beraberinde getiriyor. Merkez Bankası brüt döviz rezervi, 2018'de 67 milyar dolar, 2019'da 76 milyar dolar iken 2020 Temmuz itibarıyla 46.6 milyar dolar düzeyine indi."