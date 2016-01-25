Savcılık profesörün ölümüne 'intihar' dedi, dosyayı kapadı

Kuzguncuk'ta, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji-İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı Prof Dr. Işıl Berat Barlan'ın denizde cesedinin bulunmasının ardından başlatılan savcılık soruşturmasında 'olay intihar' dendi, takipsizlik kararı verildi ve dosya kapandı.

DHA'dan Arzu Kaya'nın haberine göre ölü bulunmasından sadece bir gün önce kullandığı otombiliyle duvara çarpan profesörün kendini öldürmüye çalıştığı, denize atlayarak intihar ettiği belirlendi. Takipsizlik kararı veren savcılık dosyayı kapadı.

9 ay sonra aydınlandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Prof Dr. Barlan'ın ölümündeki şüphe üzerine başlatılan soruşturmada 9 ay sonra takipsizlik kararı verildi. 14 Nisan 2015 tarihinde gerçekleşen olayın takipsizlik kararında olay 'İntihar' olarak kayıtlara geçti. 57 yaşındaki Barlan'ın ölümüne ilişkin verilen takipsizlik kararında, Barlan'ın denizde ölü bulunmasına ilişkin gerekli soruşturmanın ayrıntılı bir şekilde yapıldığı belirtildi. Kararda, CD inceleme tutanağı, tanık beyanları ve tüm dosya kapsamına göre Barlan'ın intihar amaçlı olarak denize atladığı kaydedilerek, Adli Tıp Kurumu raporuna göre Barlan'ın suda boğulma sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Yine aynı rapora göre Prof Dr. Barlan'a herhangi bir cinsel saldırı bulgusuna rastlanılmadığı, vücudunda darp ve cebir izi olmadığı ifade edilen takipsizlik kararında Barlan'ın intihar etmesi eylemine teşvikte bulunan herhangi bir kişinin de bulunmadığının anlaşıldığı kaydedildi. Savcılık Barlan'ın ölümünün 'intihar' olduğuna karar vererek soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Olayın geçmişi

Geçtiğimiz Nisan ayında Kuzguncuk'ta, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji-İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı Prof Dr. Işıl Berat Barlan'ın denizde cesedi bulunmuş, bir gün önce otomobiliyle duvara çarptıktan sonra kaza yerinden ayrılan, esrarengiz şekilde ortadan kaybolan Barlan'ın ölümü güvenlik kameralarına yansımıştı.

Görüntülerde bir yalının yanında sırt çantasıyla görülen Işıl Berat Barlan'ın denize doğru yürüyüp uzaklaştığı, ardından tekrar denize yöneldiği görülürken daha sonra kendini denize attığı tespit edilmişti. Olayla ilgili yapılan soruşturmada Barlan'ın intihar için denize iki kez atladığı, ilk atlayışında kısa süre içinde kıyıya geri çıkan ve bir süre kıyıda bekleyen Barlan'ın bir süre sonra tekrar atladığı ve bu kez dışarı çıkmadığı tespit edilmişti.