Prof. Dr. Aziz Konukman: Orta Vadeli Program'ın gecikmesi yasa ihlali

Hükümetin orta vadeli hedeflerini belirleyen Orta Vadeli Program’ın (OVP) yasa gereği Eylül ayına kadar yayınması gerekirken yayınlanmaması tartışma doğurdu. OVP’nin gecikmesini Cumhuriyet’e değerlendiren Prof. Dr. Aziz Konukman, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yine yasa ihlal edildi. Gecikmeden anlaşılıyor ki siyasi iktidar ortalama dolar kuru hesabını yapamıyor” dedi.

Prof. Dr. Aziz Konukman şunları söyledi:

"Yasadışı bir uygulama. Ayrıca bu şu demek: Önümüzdeki 3 yıllık yol haritası şu anda yok. Şöyle bir problem de var: Eskisi geçerliliğini iktisaden yitirmişti. Öngörülerin hiçbirisi tutmadı. En basitinden OECD Türkiye için 2.9 küçülme öngörüyor. IMF yüzde 5 küçülme öngörüyor. O da iyimser senaryoda. Oysa OVP (Hükümet Yeni Ekonomi Programı (YEP) olarak da adlandırıyor) yüzde 5’lik büyüme öngörüyordu. Bu öngörüler çöktü."