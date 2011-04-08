Prof. Dr. Akyıldız: YGS'nin iptali için nedenler ortada

T24 - ODTÜ Kriptoloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ersan Akyıldız “Şifreleme olduğu ortaya çıktı. Bu sistemin ürettiği bir yanlış, sınav iptali olmasın için yeterliydi” sözleriyle bu bilgiler ortaya çıkmasa bile sınavın iptal edilmesi gerektiğini savundu.

Prof. Dr. Akyıldız için YGS’nin iptali için gösterdiği üç neden:

1) ÖSYM şablonu kabul etti

2) Şablonla sorular çözüldü

3) Kriptolog: Biri bile iptal nedeni

YGS’de yaşanan şifre iddialarına her gün yeni açıklama yapılırken, ÖSYM Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ensar Gül’ün, “Meteksan’da kitapçıklar basılırken, maalesef insan hatası yüzünden programın bir kısmı eksik çalışmış ve sistem hep aynı kalıp üzerinden kitapçık basmış; biz de yeni fark ettik şablon oluşmuş” açıklaması, sınavın kaderini yeni bir aşamaya getirdi.

‘Sistem hatalı’

Habertürk’ün haberine göre; ODTÜ Kriptoloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ersan Akyıldız “Şifreleme olduğu ortaya çıktı. Bu sistemin ürettiği bir yanlış, sınav iptali olmasın için yeterliydi” sözleriyle bu bilgiler ortaya çıkmasa bile sınavın iptal edilmesi gerektiğini savundu. Prof. Gül’ün de kabul ettiği “Z5Medyan” veya “Beşli Tekrar”, “Çember çevirme” olarak da isimlendirilen şablon uygulandığında doğru yanıtlara ulaşılması “sınavın iptali için iki neden de hazır” söylemlerini güçlendirdi.

Yetkililerden itiraf

Prof. Dr. Ensar Gül ve Prof. Dr. Ömer Pekşen, dünkü Radikal Gazetesi’nde yer alan açıklamalarında şablonun varlığını kabul ettiler. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir önceki günkü basın toplantısında Meteksan tarafından yapılan hatayı sadece basına dağıtılan kitapçıkla sınırlı tutup, “acemilik işgüzarlık yapmışlar” diye açıklarken, Prof. Gül ve Prof. Pekşen, hatanın bütün sisteme yönelik olduğunu şu sözlerle açıkladı:

‘Biz de dün fark ettik’

“Biz aylarca çalışarak bir program hazırladık. Çok da başarılı bir program aslında. Ancak Meteksan’da kitapçıklar basılırken, Maalesef insan hatası yüzünden programın bir kısmı eksik çalışmış ve sistem hep aynı kalıp üzerinde kitapçık basmış. Bunu biz de dün gece (5 Nisan Salı) fark ettik.” Eğitim uzmanları bu açıklamaları ÖSYM’nin kendi hatasını kabullenişi olarak değerlendirdi. Eski YÖK Başkan Vekili İsa Eşme, ÖSYM’den gelen bu açıklamaya şu tepkiyi verdi: “Sınav için kullanılan bir algoritma olduğu kesin. Ancak yanlış. Algoritmada yanlış seçenekler rastgele dağıtılmamış. Bu sınavın iptali için birden fazla sebep var. Sınav yapıldığı gün 17 okulda kızların bir arada sınava girmesini kimse tesadüf olarak açıklayamaz.”

‘Suç atıyorlar’

Eşme, sözlerini şöyle tamamladı: “Tüm suçu bir Meteksan çalışanının üzerine atıp bundan sonra internet üzerinden sınav yapacağız diyorlar. Normal sınavı beceremeyen bir kurum internet üzerinden nasıl güvenilir bir sınav gerçekleştirebilir. Bu başkanla bu iş yürümez.”

Kriptolog Prof: Kesinlikle iptal olmalı

ODTÜ Kriptoloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ersan Akyıldız ÖSYM’nin açıklaması sonrasında Habertürk’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Basına verilen kitapçıkta şifreleme olduğu ortaya çıktı. Sonuçta bu kitapçığı bu sistem üretti. Bu sistemin ürettiği bir yanlış, sınav iptali olmasın için yeterliydi. Şimdi yenileri ekleniyor. İddia edilen şablon kopya ise blok kripto şifreleme konusu içine girer. 1 milyon 700 bin kitapçıktan kriptoloji adına birçok veri çıkarabilirsiniz. Kriptoloji alanına giren tek bir şifreleme veya şablonun var olması her şeyi kanıtlamaya yeter. Sistem böyle bir çıktı verdiyse bozuktur.” * Kriptoloji: Gizli yazılar, şifreli belgeler bilimi veya incelemesi.

Şahin: Kızım da sınava girdi açıklama tatmin etti, endişe yok

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, YGS’de şifre iddialarını değerlendirdi. Şahin, kızının da bu sınava girdiğini, kendisinin ve kızının herhangi bir endişe duymadığını, kızının herhangi bir haksızlığa uğradığı kanaatinde olmadığını, sonuçları beklediğini söyledi. ÖSYM, Bakan Çubukçu’nun açıklamasının, aileleri ve çocukları rahatlattığını düşündüğünü ifade eden Şahin, “Beni tatmin ettiğini söyleyebilirim. Bu yüzden evde bu konu tartışılmamıştır bile. Kızım da çok rahat. Yeni sınava hazırlanıyor’’ diye konuştu.

Kılıçdaroğlu: YGS’yi yapanlar suçlarını itiraf ettiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversiteye giriş sınavındaki şifre iddialarını değerlendirirken, “YGS’yi yapanlar da suçlarını itiraf ediyorlar. Umuyorum önümüzdeki süreçte yargı sağlıklı bir karar verir ve gençlerin emekleri boşa gitmemiş olur” dedi. İktidarın YÖK’ü ele geçirdiğini ve istediği gibi kullandığını savunan Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında YÖK’ü ve harçları kaldırma sözü verdi.

Bahçeli: AKP markalı sınav yolsuzluğu, kayırmacılık girdabı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YGS’deki “şifre” iddialarını değerlendirirken hükümeti suçladı. Bahçeli şunları söyledi: “Bunun adı ve tanımı bellidir; o da AKP markalı sınav yolsuzluğudur. Organize suç şebekelerinin, menfaat gruplarının, çıkar odaklarının ve sınav çetelerinin AKP’nin sunduğu imkânlardan sonuna kadar faydalandıkları anlaşılmaktadır. İstismardan beslenen AKP iktidarı, ülkemizi talanın, kayırmacılığın, hileciliğin karanlık girdabına çekmiş ve soluksuz bırakmıştır.”

YÖK Başkanı Özcan: En güvenilir, en ciddi sınav, büyük başarı

HER gün yeni açıklamalarla kafalar karışırken ÖSYM’ye son destek YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’dan geldi. Özcan, şifre iddiaları için “Bizimle alakası yok. ÖSYM’yi denetleme yetkimiz de yok” dedi. Özcan, “Basına verilen master kopya insanlarda büyük bir endişe ve şüphe yarattı. Yoksa bu tarihte yapılan en ciddi sınavdır, en güvenilir sınavdır. İnanın dünyanın hiçbir yerinde böyle 1 milyon 700 bin kişiye hem soruların, hem de şıkların değiştirilmesi gibi bir şekilde, bu şekilde sınav verilmemiştir. Bu büyük başarıdır bence’’ diye konuştu.





