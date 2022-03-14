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Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Marmara depremi uyarısı: Yeryüzünde hiçbir kent, İstanbul gibi olacak bir depremi bu ölçüde apaçık beklememektedir

"Kuzey Anadolu Kırığı boyunca depremlerin doğudan batıya göçü göz önünde bulundurulursa, günümüzde yeni deprem Marmara Denizi içine kapanlanmıştır, oluşmayı beklemektedir"

14 Mart 2022 23:00

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara depremi için bir kez daha uyarıda bulunarak “Yeryüzünde hiçbir kent, İstanbul gibi olacak bir depremi bu ölçüde apaçık beklememektedir” dedi.

Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son günlerde yaşanan depremlerden yola çıkarak bir kez daha Marmara depremi ile ilgili uyarıda bulundu.

 

 
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