Prof. Demir'in 40 doktora çalışmasının 34'ü intihal mi?

T24 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir’in profesörlük dosyasındaki 40 eserden 34’ünün doktora çalışmasından “kes-yapıştır” olduğu iddia edildi.

TV8 Ana Haber’in iddiasına göre Demir’in profesörlüğü için 28 Aralık 1994 tarihinde İTÜ Makine Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Bilimleri Ana Bilim Dalı’ndaki 5 akademisyenden 4’ü olumsuz görüş bildirdi.



Bir raportör şöyle dedi:

“Doç. Dr. Ali Demir’in talip olduğu Tekstil Bilimleri Ana Bilim Dalı’nın gerektirdiği ve bu alanda teknisyen seviyesinde çalışanların dahi bilmesi gereken temel bilgileri edinmediği, yayınlarının incelenmesinden ve bilhassa 40’ncı yayınından anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu kadroyla ilgili profesörlüğe yükseltilmesi ve tayini hiç uygun değildir.”

Bir akademisyenin raporu da şöyle:

“Yayınların içeriği incelendiğinde Doç. Dr. Ali Demir’in doktorasından sonra temel bilgi edinme gayreti içinde bulunmadığı anlaşılmaktadır. Çünkü yayınlarının teker teker değerlendirildiği paragraflar dikkatle okunduğunda sürekli olarak kendi kendini tekrarladığı hemen görülür. 10 bölümlük doktorasını yaklaşık 34 yayın haline getirmiştir.”

Üniversite yönetiminin, bu olumsuz görüşlere rağmen Ali Demir’i profesörlüğe yükseltip boş bulunan kadroya atamasını yaptığı belirtildi.



12 yılda profesör oldu

Prof. Demir, makine mühendisi. Yüksek lisans çalışması ve Londra’da Loughborough Üniversitesi’nden aldığı doktorası makine mühendisliği üzerine. Doktor unvanını Aralık 1987’de aldı. Nisan 1988’de Tekstil Teknolojisi Ana Bilim Dalı’nda doçent oldu. Demir, akademik yolculuğunun 12’nci yılında profesör oldu.



