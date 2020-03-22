Prof. Çokuğraş: Sokağa çıkma yasağından başka çare yok, bu gidişle İtalya’yı geçeriz!

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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi. Prof. Haluk Çokuğraş, “Koronavirüs salgınını önlemek için sokağa çıkma yasağından başka çare olmadığını, aksi halde Türkiye’nin en fazla hasta ve ölümün görüldüğü İtalya’yı geçeceğini” söyledi.

Prof. Çokuğraş, Habertürk’teki Teke Tek programında Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlarken, özetle şu görüşleri dile getirdi:

“Bu hastalığı önlemek istiyorsak sokağa çıkma yasağından başka çare yok. Bunun zorlukları var, biliyorum, ama başka çare yok. Bu salgının önünü başka türlü kesemeyiz. İtalya örneği önümüzde. Böyle giderse bir-iki haftaya kadar yoğun bakımlarda yer kalmaz. ‘Allahaşkına çıkmayın’ ricasıyla olmaz, böyle olmaz. Vaka sayısı böyle devam ederse bir iki haftaya kadar İtalya’yı geçeriz. Bu iş ricayla olmaz.

Hastanedeki yakınlarını görmek için ısrar edenler hastane güvenlik görevlisini bıçakladılar. Özellikle hastalığın yoğun olduğu yerlerde polise ihtiyaç var. Hekim olarak kendimizi güvende hissetmeliyiz.”

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