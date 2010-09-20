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Prof Chomsky İstanbul'a geliyor

Prof. Noam Chomsky, Düşünce Özgürlüğü için 8 – 10 Ekim'de İstanbul’a geliyor.

20 Eylül 2010 03:00

T24 - Prof. Noam Chomsky, Düşünce Özgürlüğü için 7. İstanbul Buluşması’nın “Onur Konuğu” olarak 8 – 10 Ekim 2010 tarihleri arasında İstanbul’a geliyor. Buluşmanın Uluslararası FORUM toplantıları 9 Ekim Cumartesi ve 10 Ekim Pazar günleri 10:00 – 17:00 arasında Bilgi Üniversitesi'nde.

Prof. Chomsky, İstanbul'daki toplantının Quo Vadis? (Nereye) adlı bölümde geleceğe ait görüşlerini açıklayacak. Toplantının ikinci gününde ise “Oluşan Dünya Düzeninde Demokrasi ve Haklar” başlıklı bir konferans verecek, soruları yanıtlayacak.


Ev sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Düşünce Özgürlüğü toplantısını düzenleyen 'Düşünce Suçuna Karşı Girişim'den Şanar Yurdatapan ve Abdurrahman Dilipak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş’ın girişimleriyle hayat buldu. Dünyanın birçok yerinden gazeteci, aktivist, yazar ve avukatın katılacağı toplantının sadece üniversite duvarları arasına hapsolmaması, şehre yayılması amaçlanıyor.




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