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Prof. Ceyhan: Koronavirüs'ün kendisinde olduğunu bilmeyen 400 bin kişi aramızda dolaşıyor, çalışan gruplara belirti olmasa bile test yapılmalı

11 Mayıs 2020 21:04

T24 Haber Merkezi

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Koronavirüs'ün kendisinde bulunduğunun farkında olmayan 400 bin civarında insan aramızda dolaşıyor" diyerek, çalışan meslek gruplarında belirti olmasa test yapılması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgına karşı alınan tedbirlerinin kısmen gevşetilmeye başlandığı ilk günlerde kuaför ve AVM'ler gibi işletmelerin açılmasının ardından konuya ilişkin bir paylaşım yaptı. 

Ceyhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"Ülkemizde virüsü bulaştırabilecek, ancak kendisinde virüs bulunduğunun farkında olmayan 400 bin civarında insan aramızda dolaşıyor. 
 
Bir araya toplanmaların arttığı bu günlerde en azından virüsü bulandırma riski yüksek olan sağlık personeli, garson, kasiyer, berber, otobüs şöförü, otel çalışanı, satış elemanı gibi meslek sahiplerine, belirti olmasa bile test yapılması ve +bulunanlara izolasyon yararlı olur."
 

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