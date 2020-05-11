Prof. Ceyhan: Koronavirüs'ün kendisinde olduğunu bilmeyen 400 bin kişi aramızda dolaşıyor, çalışan gruplara belirti olmasa bile test yapılmalı

Bir araya toplanmaların arttığı bu günlerde en azından virüsü bulandırma riski yüksek olan sağlık personeli, garson, kasiyer, berber, otobüs şöförü, otel çalışanı, satış elemanı gibi meslek sahiplerine, belirti olmasa bile test yapılması ve +bulunanlara izolasyon yararlı olur."