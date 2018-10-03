Prof. Celal Şengör: Yıldırım Beyazıd kahraman filan değil, enayidir

Geçmişte Kanuni Sultan Süleyman'a "Salağın tekiydi" diyen Prof. Dr. Celal Şengör, "Yıldırım, kahraman filan değildir. Enayidir" dedi.

Prof. Dr. Celal Şengör, Best FM’de Ufuk Karcı’nın sorularını cevaplandırdı.

Şengör, Yıldırım Beyazıd hakkında şunları söyledi:

“Daha önceleri vardı. Hunlularda, yani Orta Asya Türk tarihinde vardı. Ancak Osmanlı ve Selçuklu buna dahil değil. Mesela meşhur kahraman Yıldırım Beyazıd var ya, Timur ile didişiyor. Çandarlıoğlu Ali Paşa diyor ki; ‘Efendim, bu Avrupalılara benzemiyor. Avrupa’daki ordularda kumanda birliği yok, hiçbir şey yok. Timur böyle değil. Yenildiği duyulmamıştır. Biz, bununla gerilla savaşı yapalım diyor. Yıpratalım’ Yıldırım diyor ki; ‘Olmaz.. Erkekliğe sığmaz.’ Çıkıyor karşısına, Timur dağıtıyor. Ülke neredeyse yok olacaktı. O yüzden Yıldırım, kahraman filan değildir. Enayidir!”

"Biz cahil bir milletiz"

Milletin vaktinin büyük çoğunluğunu siyaset, spor ve magazine ayırdığını vurgulayan Şengör, Türkiye’nin en büyük dehalarından birinin Fuat Köprülü olduğunu hatırlatırken, “Böyle bir adam nasıl bilinmez? Dışarıda soralım insanlara, ‘Köprülü kimdir diye?’ Milletin vereceği cevap, yok. En fazla Dışişleri Bakanı derler. Ancak büyük bir deha, lise mezunu olmasına rağmen, bilim dünyasının önemli bir isimi” dedi. Milletin eğitim ve bilimden uzak olduğunu söyleyen Şengör; “Biz cahil bir milletiz. Türkiye’de bugün oluyor, yarın unutuluyor. Almanlar, bu sene bütçesinde 300 Milyar Euro fazla verdi. Neden? Dünyanın en iyi arabalarını onlar üretiyor. Biz de lise yok, üniversite yok! Biz yapamıyoruz. İki tür halk yönetimi vardır. Biri Demokratiya, diğeri Okhlokratia. Okhlokratia cahil güruhun yönetimidir. Bizimkisi de işte budur. İsviçre’de çalışan demokrasi, biz de çalışmıyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul depremi

Ayrıca beklenen İstanbul depremine hazırlanılmadığını söyleyen Şengör “Türkiye’de bilim dünyası üzerine düşeni yapmıştır. Depremin nerede olacağı, büyüklüğü gibi konular bilinmektedir. Ancak, siyaset üzerine düşeni yapmamıştır. İstanbul’a nereden yardım gelecek deprem sonrası belirsizdir. En hızlı ve kesintisiz yardım denizden gelmeli. Enkazdan dolayı, kara kullanılamaz. Ancak bunun için gerekli liman düzenlemeleri yapılmamıştır. Depremde 50 ila 100 bin ölüm olması seneler evvel tespit edildi. Sonrasında nüfus arttı, binalar yapıldı. Bu, sayıyı arttırıyor” dedi.