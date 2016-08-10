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Prof. Celal Şengör: Erdoğan'ı eleştiririz, ama iş onu düşmana karşı korumaya geldiğinde...

Şengör, "Yenikapı'da Türk milleti vardı" dedi

10 Ağustos 2016 16:52

Prof. Celal Şengör, darbe girişiminin ardından Batı medyasında çıkan “Erdoğan taraftarları miting yaptı” haberlerini eleştirerek, ”Biz Cumhurbaşkanımızı, başbakanımızı, hükümetimizi, muhalefetimizi, politikacılarımızı en sert şekilde eleştirebiliriz. Hiç kuşkusuz bundan sonra da eleştireceğiz. Ama birisi vatanımıza, bayrağımıza, devletimize, Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, muhalefetimize vs. kastetmeğe kalkarsa o en acımasız şekilde eleştirdiğimiz kişileri hayatlarımızla koruruz” dedi. Yenikapı Mitingi’nde Erdoğan yanılılarının olduğunu belirten Şengör, “Tayyip Erdoğan Bey bu ülkenin cumhurbaşkanıdır ve devleti temsil eder. Onun taraftarı olmayacağız da kimin taraftarı olacağız?” ifadelerini kullandı. 

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer’e gönderdiği mektupta görüşlerini dile getiren Şengör şu ifadeleri kullandı:

"Bazı Avrupa gazeteleri ‘muhteşem Yenikapı mitingi’ni “Erdoğan taraftarları miting yaptı” diye vermiş.

"Hâlâ anlayamadılar galiba: Orada Türk milleti vardı. Biz Cumhurbaşkanımızı, başbakanımızı, hükümetimizi, muhalefetimizi, politikacılarımızı en sert şekilde eleştirebiliriz.

"Hiç kuşkusuz bundan sonra da eleştireceğiz. Ama birisi vatanımıza, bayrağımıza, devletimize, Cumhurbaşkanımıza, hükumetimize, muhalefetimize vs. kastetmeğe kalkarsa o en acımasız şekilde eleştirdiğimiz kişileri hayatlarımızla koruruz.

"Ordumuza sızabilirler, mahkemelerimize sızabilirler, istihbaratımıza sızabilirler, üniversitemize sızabilirler, din kurumlarımıza sızabilirler, hatta ailelerimize sızabilirler.

"Ama unutmasınlar: Türk milleti kocaman bir ordudur ve tarih o orduyu yenmenin mümkün olmadığını göstermiştir.

"Yenikapı’da elbet Erdoğan yanlıları vardı: Tayyip Erdoğan Bey bu ülkenin cumhurbaşkanıdır ve devleti temsil eder. Onun taraftarı olmayacağız da kimin taraftarı olacağız?

"Dediğim gibi; onun fikirlerini ve icraatını en şiddetli şekilde eleştirebiliriz. O bizim iç işimizdir, kimseyi de ilgilendirmez.

"Ama iş onu düşmana karşı korumaya gelince, işte o zaman onun o görevde olduğu sürece başkomutanımız olduğunu kimse unutmasın"  

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