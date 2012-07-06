Prof. Caşın: Uçak füze ile vurulmuş olabilir

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Suriye tarafından düşürülen uçağın yayınlanan fotoğraflarını değerlendirdi. Çaşın, uçağın füze ile vurulmuş olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ifade etti.

Suriye hava savunma sistemi tarafından düşürülen Türk savaş uçağının pilotları ve bazı enkaz parçaları çıkarıldı.

Genelkurmay Başkanlığı, uçağın parçalarının yanı sıra pilotlara ait kask ve postal gibi malzemelerin fotoğraflarını yayınlandı.

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, katıldığı NTV Gece Bülteni’nde enkaza dair yayınlanan fotoğrafları yorumladı.

Caşın, uçağın Suriye’nin iddia ettiği gibi uçaksavarla değil, füze ile vurulmuş olma ihtimalinin daha güçlü olduğunu söyledi.

Caşın, şöyle devam etti:

"Uçak, 8.6 deniz mili mesafede bulundu. Yani yaklaşık 17 kilometre. Bu mesafeden uçaksavarla vurulmasının imkanı yok. Bu mesafeye ateş edebilen uçaksavar dünyada yok. Ayrıca uçaksavarla, bu şekilde bir nokta atışıyla, bir Phantom tipi bir uçağın vurulması imkansız.

Uçak, büyük bir ihtimalle füze ile vuruldu. Fotoğraflara baktımızda uçağın yandan ya da burundan patlayıcı bir şekilde mermi aldığını anlıyoruz. Motor da blok halinde ve mermi izi yok. Enkaz parçalarında yer alan yanık izleri büyük bir patlamaya işaret ediyor."