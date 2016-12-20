Prof. Caşın: Rus Büyükelçi'ye suikast düzenleyen saldırgan canlı olarak yakalanabilirdi

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve emekli asker Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik suikastı gerçekleştiren saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın canlı olarak ele geçirilebileceğini savundu. Saldırganın otomatik silah kullandığını belirten Caşın, "İsterse 24 tane mermisi olsun. Elektrikleri keseceksin, bırakacaksın yorulacak" ifadelerini kullandı. Rus Büyükelçi'nin bir an evvel hastaneye götürülmesi için polisin böyle bir yola başvurmuş olabileceği belirtiliyor.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen Tarafsız Bölge programına konuk olan Caşın şöyle konuştu:

"Silahlı saldırgan canlı olarak yakalanabilirdi. Yakalanmalıydı. Orada yorulacaktı. Silahlı adamları Türk polisi yakalamıştır. Bunu yapmazsak belki profesörümüzü vuracaklar belki gazeteci vuracaklar...

Kızıl tugaylar öyle öldürülmedi mi? Japonya’da yapılan saldırganlar bu şekilde yetişmedi mi? Kayseri olaylarında da aynı hadise var. Bütün toplumu çatışmada sürüklerken buradan çıkan şey çok daha tehlikeli.

Canlı yakalanabilirdi. 24 tane olsun mermisi. Otomatik silahla vurdu kendisi. Elektrikleri keseceksin, bırakacaksın yorulacak. Öyle bir noktada Amerikan polisi basını yaklaştırmıyor. Bir bakan orada olmamalı. Anti-terörizm böyle bir hadise.

Öldürerek etkisiz hale getirmek de büyük acemilik. Aynı şeyi Rus algısıyla anlatıyorum. Sokaktaki köylü benim büyükelçimi Türk’ler vurdu diyecek. Ayağından yaralarsın başka şekilde yargıya teslim edilmesi lazımdı. "