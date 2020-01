Prof. Batmaz'a uluslararası destek: 'Akademiye yönelik saldırıları önleyin'

14 ülkeden dünyaca ünlü 61 sosyal bilimci, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e, YÖK Başkanı’na ve İstanbul Üniversitesi Rektörü’ne kamuya açık ortak bir mektup yazarak "Prof. Veysel Batmaz ve diğer akademisyenlere Gezi eylemleri nedeniyle verilen rahatsızlığa derhal son verilmesi" çağrısında bulundu.



Dönem sonu sınavlarında Gezi Parkı eylemlerine katılmış olan öğrencilerine 20 puan ek not vereceğini kapısına astığı bir açıklama ile ilan eden İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Batmaz ve Gezi'yle ilgili soru soran diğer akademisyenler çeşitli merciler ve hükümete yakın medya organları tarafından hedef gösterilmişti.

ABD, Çin, Fransa, Hollanda, Avustralya, Kanada, İsviçre’den dünyanın en etkili sosyal bilim akademisyenlerinden oluşan bir grup, imzaladıkları bildiride, Prof. Batmaz ve diğer akademisyenlere, “Gezi olaylarına akademik ilgi ve desteklerini gösterdikleri için verilen rahatsızlığı ve yapılan saldırıları protesto ettiklerini” ifade etti.

Cumhurbaşkanı Doç. Dr. Abdullah Gül, Yükseköğretim Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet’e gönderilen mektupta, “Üniversite profesörleri sadece profesör değil aynı zamanda cumhuriyetin vatandaşlarıdırlar. Vatandaş olarak, kendi hayatlarını da ilgilendiren meselelerde devlet otoritesine yandaş veya karşı sivil toplum hareketlerine destek vermeleri onların anayasal hakları ve sivil sorumluluklarıdır” dendi.

Mektup, “akademisyenleri hedef almış olan bu yasalara aykırı medya provokasyonuna karşı Rektör Yunus Söylet’in cesur ve haklı duruşunun da farkında olarak, Cumhurbaşkanı ve yüksek öğrenim otoriteleri olarak sizleri bu sorgulamaları ve saldırıları durdurmaya; Prof. Batmaz ve diğerlerine, sadece sivil ve akademik haklarını kullandılar diye verilen rahatsızlığı sonlandırmaya nezaketle çağırıyoruz” ifadeleri ile son buldu.

İşte mektubun tam metni:



Ekselansları ve Sayın Baylar;

Altta imzaları olan bizler, Türk hükümetinin kentsel dönüşüm politikalarını protesto etmek, insan hakları ve akademik özgürlükleri savunmak için yapılagelen eylemlere kendi akademik ilgilerini gösterdiler diye Prof. Veysel Batmaz ve diğer akademisyenlere verilen rahatsızlığı ve saldırıyı protesto ediyoruz.

'Akademisyenler aynı zamanda cumhuriyetin vatandaşlarıdır'

Verilen bu rahatsızlığın iki boyutu olduğu görülüyor. Biri, dünyada adeta yegâne olarak adlandırılabilecek çok ender rastlanan protesto hareketlerinden biri ile kendi akademik kapasiteleri çerçevesinde ilgilenmeleri yüzünden Prof. Batmaz ve diğerlerine saldırılmasıdır. Bu mazur görülemez. Üniversite profesörleri sadece profesör değil aynı zamanda cumhuriyetin vatandaşlarıdırlar. Vatandaş olarak, kendi hayatlarını da ilgilendiren meselelerde devlet otoritesine yandaş veya karşı sivil toplum hareketlerine destek vermeleri onların anayasal hakları ve sivil sorumluluklarıdır. Bu destekleri yüzünden onlara rahatsızlık vermek, onları haklarından mahrum etmekten daha az bir şey değildir ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundaki demokratik ilkeleri küçümsemek demektir.

'Yaşananlar akedemik alanın neyi içerdiğini bilmemek demektir'

Diğeri ise, eşit düzeyde endişe verici ve daha da fazla mazur görülemezdir. Bu da, öğretmen ve araştırmacı olarak öğretim üyelerinin faaliyetlerine haksız ve yersiz müdahaledir. Görüyoruz ki, Prof. Batmaz, ders konularının bir parçası olarak Taksim Gezisi eylemlerine katılmış olan öğrencilerine fazladan 20 puan vereceğini ilan etmesi nedeniyle sözel saldırıya uğramıştır. Prof. Batmaz’ın bilimsel alanı iletişim araştırmalarıdır. Bu tür bir ders değerlendirmesi uygulaması, hükümet karşıtı bir kışkırtmadan çok, antropolojik araştırmalarda “katılımcı gözlem” olarak adlandırılan bir uygulamaya öğrencileri teşvik etmek için çarpıcı bir uygunluktadır. Sadece uygun değil, aynı zamanda gerekli olan bir iletişim araştırmaları unsurudur. Böyle bir nedenle Prof. Batmaz’ı sorgulamak, onun, bir profesör olarak özgürlüğünü ve görevlerini sorgulamak demektir. Bu, aynı zamanda, onun akademik alanın neyi içerdiğini kınanacak şekilde bilmemek demektir.

Bu nedenlerle, akademisyenleri hedef almış olan bu yasalara aykırı provokasyona karşı Rektör Yunus Söylet’in cesur ve haklı duruşunun da farkında olarak, Cumhurbaşkanı ve yüksek öğrenim otoriteleri olarak sizleri bu sorgulamaları ve saldırıları durdurmaya; Prof. Batmaz ve diğerlerine, sadece sivil ve akademik haklarını kullandılar diye verilen rahatsızlığı sonlandırmaya nezaketle çağırıyoruz.

Saygılarımızla,



Arif Dirlik, Oregon Üniversitesi, Emekli Knight Sosyal Bilim Profesörü, ABD

Roxann Prazniak, Oregon Üniversitesi, Clark Honors Koleji, Tarih Profesörü, ABD

Ravi Arvand Palat, Binghamton Üniversitesi, Sosyoloji Profesörü, ABD

Henry Giroux, McMaster Üniversitesi, Global Televizyon Ağı-İngiliz Kültürel Çalışmalar Başkanı, Kanada

John Makeham, Avustralya Ulusal Üniversitesi, Asya ve Pasifik Koleji, Çin Çalışmaları Profesörü, Avustralya

John Brown Childs, Kalifornia Üniversitesi-Santa Cruz, Emekli Sosyoloji Profesörü, ABD

Kwai Cheung Lo, Hong Kong Baptist Universitesi, Profesör

Louise Edwards, University of Hong Kong Üniversitesi, Çin Çalışmaları Profesörü

Jack Qiu, Hong Kong Çin Üniversitesi, İletişim Profesörü

David Palmer, Hong Kong Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Dianne Newell, British Columbia Üniversitesi, Tarih Profesörü, Kanada

Lindsay Waters, Harvard Üniversitesi Yayınevi (Harvard University Press), Direktör, ABD

Wang Xiaoming, Şanghay Üniversitesi, Kültürel Çalışmalar Profesörü, Çin Halk Cumhuriyeti

Ling-chi Wang, California Üniversitesi-Berkeley, Etnik Çalışmalar Emekli Profesörü, ABD

Kam Louie, Hong Kong Üniversitesi, Sanat Fakültesi Dekanı

Viren Murthy, Wisconsin Üniversitesi-Madison, Tarih Bölümü, ABD

Sebastian Veg, EHESS, Direktör, Paris

Harbans Mukhia, Jawaharlal Nehru Üniversitesi Eski Rektörü ve Tarih Emekli Profesörü,Delhi, Hindistan

Chris Connery, Kalifornia Üniversitesi-Santa Cruz, Profesör, ABD

Kris Olds, Wisconsin Üniversitesi-Madison, Coğrafya Profesörü, ABD

Liu Dong, Tsinghua Universitesi, Pekin, Ulusal Çalışmalar Profesörü, Çin Halk Cumhuriyeti

Uğur S. Aker, Hiram Koleji, Ekonomi Profesörü, ABD

Mahmut Hortaçsu, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fizik Profesörü, Türkiye

W. John Green, Latin American News Digest, Editör, ABD

Ruth Hung, Hong Kong Baptist Universitesi, Yrd. Doç.

QS Tong, Hong Kong Üniversitesi, İngilizce Okulu Profesörü

Imre Szeman, Alberta Üniversitesi, Kanada Kültürel Çalışmalar Araştırma Başkanı, Kanada

Wang Ning, Tsinghua Üniversitesi, İngilizce ve Kültürel Çalışmalar Profesörü, Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti

K.P. Shankaran, Delhi Üniversitesi, St. Stephen’s Koleji, Emekli Doçent

David Bartel, CEFC, Hong Kong, Doktora Adayı ve Araştırmacı

W.D. Coleman, Waterloo Üniversitesi, Siyaset Bilimi Profesörü, Kanada

William Martin, Binghamton Üniversitesi, Sosyoloji Profesörü, ABD

Dr. Ralph Weber, Zurich Üniversitesi, Kıdemli Araştırmacı ve Öğretim Görevlisi, İsviçre

Alexander Day, Occidental Koleji, Yrd. Doç., ABD

Carlos A. Forment, New School for Social Research, Sosyoloji Bölümü, New York, ABD ve San Martin Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Buenos Aires, Arjantin

Chang Kyung-sup, Seul Ulusal Üniversitesi Sosyoloji Profesörü, G. Kore

Evans Chan, Film Yapımcısı, New York/Hong Kong

Lau Kin Chi, Lingnan Üniversitesi, Kültürel Çalışmalar Doçenti, Hong Kong

Ana Maria Candela, Kalifornia Üniversitesi—Santa Cruz, Doktora Adayı, ABD

Pan Jiao, Minzu Üniversitesi, Antropoloji Profesörü, Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti

Gary Y. Okihiro, Columbia Üniversitesi, Uluslararası ve Kamu İşleri Profesörü, New York, ABD

Ralph Litzinger, Duke Üniversitesi, Antropoloji Bölümü, NC, ABD

Allen Chun, Sinica Akademisi, Etnoloji Enstitüsü, Tayvan

Ibrahim Aoude, Hawai Üniversitesi, Etnik Çalışmalar Profesörü, ABD

Shaobo Xie, Calgary Üniversitesi, İngilizce Bölümü, Kanada

Ji-Hyung Cho, Ewha Üniversitesi ve Dünya Tarihçileri Asya Derneği Başkanı, Tarih Profesörü, G. Kore

Wang Hui, Tsinghua Üniversitesi, Çince Bölümü, Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti

Tung-yi Kho, ARENA Araştırmacısı, Singapore

Ho-fung Hung, Johns Hopkins Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Dongyoun Hwang, Soka Amerikan Üniversitesi, Asya Çalışmaları Profesörü, Tokyo, Japonya

Kuan-hsing Chen, Chiao Tung Üniversitesi, Profesör, Tayvan

Sven Trahulkun, Zurich Üniversitesi, Modern Asya Tarihi Profesörü, İsviçre

Nikky Lin, Ulusal Tayvan Normal Üniversitesi, Yrd. Doç. Edebiyat, Tayvan

Ya-chung Chuang, Ulusal Chiao Tung Üniversitesi, Doçent,Tayvan

Albert Hoffstadt, Klasik Edebiyat Uzmanı, Leiden, Hollanda

Stephen Yiu-wai Chu, Hong Kong Üniversitesi, Hong Kong Çalışmaları Programı Profesörü

Utsa Patnaik, Jawaharlal Nehru Üniversitesi, Emekli Profesör, Hindistan

David Christian, Macquarie Universitesi, Traih Profesörü, Avustralya

Zhanna Belyaeva, Ural Federal Universitesi, Global Sosyal Sorumluluk ve Mükemmellik Merkezi Başkanı, Ekonomi ve İşletme Lisansüstü Okulu, Ekaterinburg, Rusya

Paul Lewin Krause, British Columbia Üniversitesi, Tarih Profesörü, Kanada

Dmitry Strovsky, Ural Federal Universitesi, Medya Tarihi Profesörü, Ekaterinburg, Rusya

Mektubun İngilizce orijinalini okumak için: http://www.vistilefblog.blogspot.com/2013/07/bilim-insanlari-gezi-olaylari-ile.html