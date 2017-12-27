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Prof. Baskın Oran: Lozan’da mülkiyeti belirlenmemiş sürüyle ada var, kuşlar gidip “Bizim” dese kimse gık diyemez

"Türkiye Yozgat ve Çorum’dan ibaret, Yunanlar denizci millet"

27 Aralık 2017 18:18

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Sudan’daki Sevakin Adası’nı istemesinin ardından CHP, Yunanistan’ın işgal ettiği iddia edilen 18 adayı yeniden gündeme getirdi. Prof. Baskın Oran, Lozan’a göre Ege’de mülkiyeti belirlenmemiş birçok ada olduğunu söyleyerek “Bunlara Türk dış politikası doktrininde resmi adıyla “gri alanlar” deniyor. Bu gri alanlar kimsenin mülkiyetinde değil” dedi. Prof. Oran, “Bunlar ne Türkiye’nin ne Yunanistan’ın. Kuşlar gidip ‘Biz bu adaya sahibiz’ deseler kimsenin gık diyecek hali yok. Çünkü bunlar Lozan’da müzakereyle saptanır dendi, müzakere falan yapılmadı” diye konuştu.

Baskın Oran’ın T24’e yaptığı değerlendirmeler şöyle:

Lozan’da mülkiyeti belirlenmemiş sürüyle ada var. Bunlara Türk dış politikası doktrininde resmi adıyla “gri alanlar” deniyor. Bu gri alanlar kimsenin mülkiyetinde değil. Bayrak da çeker, çıkar dışkısını da yapar. Kimsenin değil orası. Yunanlar bir bayrak diktiyse, git istiyorsan iki tane bayrak dik. Bunlara gri alan denir.

Yanılmıyorsam 1996’ydı, hatta benim Türk Dış Politikası kitabının ikinci cildinde var. Dışişleri’yle Genelkurmay birbirine girdi. Genelkurmay kalktı, Gavdos diye bir adanın, NATO tatbikatına dahil edilmesine karşı çıktı. Gavdos, Girit’in güneybatısında. Ne işi var Türkiye’nin Girit’in güneybatısında. Lozan’da Türkiye sahillerine 3 mil mesafede olan adalar Türkiye’ye verilmiştir. Çünkü o zamanlar karasularının genişliği 3 mildi. Bu adalar 3 milin dışında. Bunlar ne Türkiye’nin ne Yunanistan’ın. Kuşlar gidip “Biz bu adaya sahibiz” deseler kimsenin gık diyecek hali yok. Çünkü bunlar Lozan’da müzakereyle saptanır dendi, müzakere falan yapılmadı.

Onlar zaten kayalık. Üzerinde insan yaşamaz. Onların karasuları ve kıta sahanlıkları yoktur Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne göre. Sen de git sıkıyorsa, sen de dik. Türkiye Yozgat ve Çorum’dan ibaret, Yunanlar denizci millet. Bu kadar basit.

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