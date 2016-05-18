Prof. Aziz Sancar: Nobel, Atatürk ve Cumhuriyet sayesinde kazanıldı

Nobel madalyasını 19 Mayıs’ta Anıtkabir’e bağışlamak üzere Türkiye’ye gelen Prof. Dr. Aziz Sancar, önceki akşam İnönü Ailesi’nin onuruna verdiği yemek için Pembe Köşk’teydi. Ev sahipliğini İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker ve torunu CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan’ın yaptığı yemeğe İnönü Ailesi, Aziz - Gwen Sancar çifti ve yakın dostları katıldı. Yemek öncesinde Hacettepe Üniversitesi’ndeki ödül töreninde konuşan Sancar, “Nobel, Cumhuriyet ve Atatürk sayesinde kazanıldı” dedi.

Davetten önce İnönü Ailesi, Prof. Dr. Sancar’a davette kimleri görmek istediğini sordu. Sancar, Mardin Lisesi’nden Fransızca öğretmeni Melahat Şahinoğlu’nun adını verdi. Sancar, davete geldiğinde “Çok saygıdeğer, harika bir hocamdı” diyerek hiç unutmadığını söylediği Fransızca öğretmeni Melahat Şahinoğlu’yla karşılaştı. Şahinoğlu, öğrencisi Sancar’la yollarının tekrar nasıl kesiştiğini şöyle anlattı:

“Mezuniyetten sonra koptum. Evrensel ödülü aldığında 'Aziz! Benim öğrencim!' diye bağırdım ve çok heyecanlandım. İnternetten iletişimini bulup kendisiyle ne kadar kıvanç duyduğumu anlattığım küçük bir mektup yolladım. Cevapsız bırakmadı, fotoğrafını ve bir kartını koydu. Beni duygulandıran bir anısı vardı; lisede ablası ve eniştesiyle kalıyordu. Eniştesinin tayini çıkınca bana ‘Ayrılıyoruz’ demiş. Ben de ‘Aziz, sen gitme, gel bende kal’ demişim. Eniştesi gitmedi ve kaldılar. Bunu ölünceye kadar unutamayacağını söylüyor. Zeki, onurlu öğrencilerimizi unutmayız. Bundan sonra kendimi ‘Aziz Sancar’ın hocası’ olarak tanıtacağım.”

“Anıtkabir’e bağışlamam olağan”

Prof. Dr. Sancar da “O dönem öğrendiğim Fransızca sayesinde tıp okuduğum dönemde yabancı kaynaktan faydalanabildim. Madalyayı Anıtkabir’e bağışlamak bana çok olağan geldi. ‘Niye Anıtkabir’e?’ diye soruyorlar. Başka nereye koyayım? İnönü Ailesi benim aileme başka yönlerden de katkı sağladı. Erdal İnönü, TUBA’yı kurdu ve beni ABD’ye TÜBİTAK gönderdi. Atatürk, İnönü ve Cumhuriyet’e çok şey borçluyum” diye konuştu.

"Nobel’im Ata’nın sayesinde"

DNA onarımı hakkındaki bilimsel çalışmalarıyla 2015 Nobel Kimya Ödülü’nün sahibi olan Prof. Dr. Aziz Sancar’a, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından verilmesi kararlaştırılan ‘Hacettepe Üniversitesi Onur Nişanı’, Tıp Fakültesi’nde dün düzenlenen törenle takdim edildi. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, üniversite tarafından ilk kez verilen nişanı sunmaktan büyük onur duyduğunu vurgulayarak, “Nobel’le ülkemizi yücelten ilk Türk bilim insanısınız. Her yerde, sizi bu zirveye taşıyan etkenin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkeleri olduğunu ifade ediyorsunuz. Atatürk’ün liderliğiyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitime verdiği önemi ve dolayısıyla aydınlanmayı gündeme getirmesi sonucunda ortaya çıkan değerimizsiniz. Türk gençliği için eşi bulunmaz bir rol modelisiniz” ifadelerini kullandı.

Ayakta alkışlandı

Prof. Dr. Sancar, “Hacettepe Üniversitesi’ne çok teşekkür ederim. Bu benim için büyük bir onurdur” dedi. Sancar, kendisine Nobel Kimya Ödülü’nü kazandıran araştırmaları hakkında bir sunum da yaptı. Sancar’ın sunumunu izlemek isteyen akademisyenler ve öğrenciler salonu doldurdu. Nobel Ödülü’nün serüvenini de anlatan Sancar, zaman zaman salondakileri güldürdü. “Nobel, Cumhuriyet ve Atatürk sayesinde kazanıldı” diyen ve Anıtkabir’de çekilmiş bir fotoğrafını gösteren Sancar, salondakiler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Prof. Dr. Sancar’ın sol eline kına yaktığı gözlendi.