Prof. Aziz Sancar, Galatasaray’a olan aşkını anlattı

2015 Nobel Kimya Ödülü’ne layık görülen Prof. Dr. Aziz Sancar, sıkı bir Galatasaraylı olduğunu söylerken “Ne zaman olduğumu hatırlamıyorum. Sanırım Turgay ağabeyin, kendisine Berlin Panteri unvanını kazandıran başarısının etkisi olmuştur” dedi.

Aziz Sancar’ın Galatasaray Dergisi’nin Ocak sayısına verdiği röportajın bazı kısımları şöyle:

Galatasaray’ın özellikle 90’lı yıllardaki başarılarının kendisini gururlandırdığını ifade eden Aziz Sancar, "UEFA Şampiyonu olduğu sene bazı maçlar Galatasaray’ın büyüklüğünü herkese gösterdi. Herkes finalden bahseder ama ondan önce çok önemli ve keşke orada olsaydım dediğim maçlar vardı. Leeds maçlarını görmek isterdim. Aslında her şey Milan’ı 3-2 yenerek başlamıştı o sene. Tabii ondan önce de çok gurur verici maçlar oldu. 90’ların başında o müthiş Manchester United maçı vardı. Onu alabilirdik. İki dakika kala golü yedik. Yine de harika bir maçtı. Hala ara sıra golleri seyredip mutlu oluyorum" şeklinde konuştu.

“O kadroyu kim unutabilir?”

90’lardaki kadroyu unutamadığını ifade eden Sancar, "Zaten o kadronun yeteneği UEFA Kupası’yla perçinlendi. O kadrodan ilk aklıma gelenler Tugay Kerimoğlu, Bülent Korkmaz, Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Arif Erdem, Okan Buruk ve Hakan Şükür. Son zamanlarda ise Arda Turan'ı çok beğeniyle izliyorum. Müthiş bir yetenek. Galatasaray’da en çok takdir ettiğim oyuncular ise Turgay Şeren, Metin Oktay, Tanju Çolak, Gheorghe Hagi, Zoran Simoviç, Hakan Şükür, Hakan Ünsal ve Arda Turan" dedi.