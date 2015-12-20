Prof. Aziz Sancar: Amerika'nın birçok yerinde Müslüman olduğumu söyleyemem

Nobel ödüllü Aziz Sancar, son dönemde artan IŞİD terörü "Müslüman olmaktan gurur duyduğunu ancak bunu ABD'nin birçok bölgesinde söyleyemediğini" belirtti.

Nobel Kimya Ödülü'nü alan Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar, ABD'deki yaşamına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sabah gazetesine konuşan Sancar, ABD Başkan Adayı Donald Trump'ın "Ülkeye Müslümanlar alınmasın" açıklaması için "Her ne kadar ABD hükümeti karşı çıktığını, kabul etmediğini söylese de ABD halkının yüzde 50'sinde bu düşünce taban buldu" dedi.

Aziz Sancar'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

"Trump'ın 'Ülkeye Müslümanlar alınmasın' sözü ABD halkının yüzde 50'sinde taban buldu"

ABD başta olmak üzere Batı'da Müslümanlara yönelik yaşanan İslamofobiye karşı ne hissediyorsunuz?

IŞİD başta olmak üzere kendini sözde, İslam ile özdeşleştiren bazı terör örgütleri nedeniyle dünyadaki tüm Müslümanların töhmet altında bırakılması, dışlanması ya da potansiyel terörist muamelesi görmesi kabul edilemez. Ben 1982 yılından bu yana Amerika'da yaşayan Müslüman bir Türk olarak bu durumdan rahatsızım. Son olarak gördünüz işte, ABD Başkan Adayı Donald Trump çıktı ve "Ülkeye Müslümanlar alınmasın" dedi. Her ne kadar ABD hükümeti karşı çıktığını, kabul etmediğini söylese de ABD halkının yüzde 50'sinde bu düşünce taban buldu. Yani sadece marjinal bir fikir olarak kalmadı. Bir şekilde İslamofobik, Müslüman karşıtı düşünceler destek bulabiliyor hâlâ. Bu son derece tehlikeli bir durum.

"Amerika'nın birçok yerinde Müslüman olduğumu söyleyemem"

Bir Müslüman olarak ayrımcılığa uğradığınızı hissetiniz mi?

Ben şahsen böyle bir ayrımcılığı yaşamadım çünkü benim yaşadığım bölge farklı kültürlere olan saygısı ve özgürlükçü tavırlarıyla tanınıyor. Nobel ödülünü kazandıktan sonra yaşadığım yer olan Kuzey Carolina eyaleti Chapel Hill Belediye Başkanı beni onurlandırmak için şehrin anahtarını hediye etti. Orada yaptığım konuşmada, Chepell Hill'in farklı kültürlere hoşgörü gösteren ve özgürlüklere saygı duyan bir şehir olduğunu ancak bu durumun tüm Amerika için geçerli olmadığını söyledim. Ben bir Müslüman olmaktan gurur duyuyorum ancak son günlerde devam eden tartışmalar nedeniyle bunu Amerika'nın birçok yerinde söyleyemem dedim. Bu sözlerim birçok gazetede yer buldu. Hatta benim bir karikatürümü bile yapmışlar. Umuyorum ki aldığım Nobel ödülü, farklı kültürlerin, farklı dil ve dindeki insanların birbirini anlamasını yardımcı olur.