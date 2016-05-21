T24 LogoT24 Logo
Gündem

Prof. Aziz Sancar: 5 TL üstündeki DNA sarmalı hatalı

Nobel ödüllü bilim insani Aziz Sancar, paranın üstündeki hatayı Merkez Bankası'na 5 yıl önce ilettiğini ancak düzeltilmediğini ifade etti

21 Mayıs 2016 20:52

Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Merkez Bankası’nın 5 TL üzerindeki DNA hatasınını bulduğunu ancak uyarılarına rağmen bunun düzeltilmediğini söyledi

Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Bilfen Eğitim Kurumları'nın Üsküdar'da eğitim veren okullarını ziyaret etti. 

Hürriyet'in haberine göre, Sancar, paranın üzerindeki DNA sarmalın olması gerekenin aksine soldan sağa doğru ilerlediğini ve bu yanlışı 5 yıl önce Merkez Bankası'na ilettiğini ancak buna rağmen bu yanlışın hâlâ düzeltilmediğini söyledi. 

ETİKETLER

Aziz Sancar5 TLMerkez Bankası5 TL üstündeki hata

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24