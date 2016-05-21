Prof. Aziz Sancar: 5 TL üstündeki DNA sarmalı hatalı

Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Merkez Bankası’nın 5 TL üzerindeki DNA hatasınını bulduğunu ancak uyarılarına rağmen bunun düzeltilmediğini söyledi

Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Bilfen Eğitim Kurumları'nın Üsküdar'da eğitim veren okullarını ziyaret etti.



Hürriyet'in haberine göre, Sancar, paranın üzerindeki DNA sarmalın olması gerekenin aksine soldan sağa doğru ilerlediğini ve bu yanlışı 5 yıl önce Merkez Bankası'na ilettiğini ancak buna rağmen bu yanlışın hâlâ düzeltilmediğini söyledi.