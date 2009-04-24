Prof. Ayşe Yüksel'e tahliye

"Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklanan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Yüksel tahliye edildi.



Alınan bilgiye göre, tutukluluğuna, avukatı Hüseyin Karataş tarafından itiraz edilen Prof. Dr. Yüksel hakkında, Nöbetçi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tahliye kararı verildi.



Öte yandan, tutukluluklarına itiraz edilen Prof. Dr. Ferit Bernay, Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Ömer Sadun Okyıltırık'ın ise bu durumlarının devamı kararlaştırıldı.

