Prof. Atilla Yayla: İnanıyorum ki, Rasim Ozan Kütahyalı bu zor zamanları atlatacak

Serbestiyet yazarı Atilla Yayla, Beyaz Futbol programında söylediği "Kusturmalı Boşnak Saksosu" sözlerinden dolayı eleştirilen, ardından da Beyaz Tv ve Sabah'tan kovulan Rasim Ozan Kütahyalı için destek mesajı yayınladı. Yayla, "İnanıyorum ki bu zor zamanları atlatacak" dedi.

Atilla Yayla, sosyal medya hesabından eski Beyaz Futbol yorumcusu ve Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı hakkında görüşlerini paylaştı. "Tepki görmesi kaçınılmazdı. Gördü de. Ancak, bu sözlerinden dolayı samimi bir şekilde ve açıkça özür diledi" diyen Yayla, "Ona saldıranların çoğundan daha çok daha fazla okuyan ve daha yüksek analiz kabiliyetine sahip olan bir insan. İnanıyorum ki Rasim Ozan Kütahyalı bu zor zamanları atlatacak ve daha sağlam adımlarla ve memlekete daha yararlı olacak şekilde yoluna devam edecektir" ifadesini kullandı.

Kütahyalı, 20 Kasım 2017 akşamı yayınlanan programda, kendisine yapılan şakayı, "Kusturmalı Boşnak Saksosu" oalrak nitelendirmişti.

Yayla'nın paylaşımı şöyle:

Rasim Ozan Kütahyalı...

Rasim Ozan Kütahyalı’nın söz konusu televizyon programında sarf ettiği sözün çok nahoş olduğu açık. Bu hatayı yapmamalıydı. O program zaten saçma ve seviyesizdi. Dikkatli olması gerekirdi. Bir hata yaptı. Tepki görmesi kaçınılmazdı. Gördü de. Ancak, bu sözlerinden dolayı samimi bir şekilde ve açıkça özür diledi. Böyle bir hatayı yapmaması gerektiğini söyledi.

ROK’a tepki göstermek de anlaşılır bir durumdu. Ancak, tepkiler makul sınırlar içinde kalmadı, bir lince dönüştürüldü. Her insan hata yapar. Kimi özür diler kimi üstüne yatar. ROK üstüne yatmadı. Özür diledi. Onun bu adımından sonra daha sakin olmak ve susmak gerekirken linç kampanyası büyütüldü.

Tepkiler tepki olmaktan çıktı ve ağır lince ve tahammül edilmez hakarete dönüştü. Üstelik bir Kıbrıs gazisi olan babası hakkında da hakaretamiz laflar serf edildi. Hani herkes hatasından şahsen sorumluydu? O kadarla da kalmadı, ROK’un hayatı, siyasî tercihleri, tahsili ve entelektüel seviyesi sorgulanmaya başladı.

Herkesin üslubu kendisini bağlar. ROK’un üslubunu, tarzını beğenenler de olabilir beğenmeyenler de. Ancak, kendisini tanıyan biri, bir anlamda hocası olarak birçok meziyeti olduğuna şahitlik etmek isterim. ROK vicdanlı bir insan. Bilerek ve isteyerek kötülük yapan tiplerden değil. Çok zor zamanlarda büyük riskler alarak doğru adına mücadele ettiği de bir gerçek. Hatırı sayılır bir bilgi birikimi sahibi olduğu da onu yakından tanıyanların bildiği bir hakikat. Diploma ile entelektüel seviye arasında özdeşlik kuranlar ve kıytırık diplomalarını aydın olmalarının senedi olarak sunanlar anlamasa da ROK ona saldıranların çoğundan daha çok daha fazla okuyan ve daha yüksek analiz kabiliyetine sahip olan bir insan.

İnanıyorum ki Rasim Ozan Kütahyalı bu zor zamanları atlatacak ve daha sağlam adımlarla ve memlekete daha yararlı olacak şekilde yoluna devam edecektir.