Prof. Atasoy'dan kaybolan çocuklar için uyarılar

Kriminal konularda uzman, popüler kültürün de yakından tanıdığı Adli Tıp Uzmanı Prof. Sevil Atasoy kaybolan çocuklar için uyarılarda bulundu.

Hürriyet'ten Ertuğrul Özkök, Atasoy'un uyarılarını bugünkü köşesinde paylaşt.

"Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Türkiye’deki en büyük Adli Tıp uzmanlarından biri olan Prof. Sevil Atasoy kaybolan çocuklarla ilgili bazı uyarılarda bulundu" diyen Özkök özetle şunları yazdı:

KAÇ KİŞİDİR BU CANİLER: Toplumlarda “pedofili”ye yani çocuğa karşı cinsel istismara yatkın insan oranı yüzde 1 ile 5 arasında değişir.



SOKAĞA AÇIK TOPLUMLAR: Türkiye, İtalya, İspanya gibi sokağa açık sıcak ülkelerde daha da dikkatli olmak gerekir.



AMAN YAKIN ÇEVREYE DİKKAT: Cinsel istismar, kaçırma ve öldürme olaylarının büyük bir bölümü aileye yakın veya tanıyan kişiler tarafından gerçekleştirilir.



ÇOCUĞA YAKIN ÇALIŞANA DİKKAT: Türkiye’de çocukla teması olan mesleklere insan alımında sicil araştırması iyi yapılmıyor, geçmişlerinde bu tür sabıkalarının olup olmadığına hiç bakılmıyor veya iyi bakılmıyor.

Çocuğunuzla ilişkisi bulunan meslekleri yapan insanları çalıştıran şirket ve kurumlardan bu araştırmaları iyi yapmalarını talep edin.



MAHALLE SAHİP ÇIKAR DEMEYİN: Aileler açısından en tehlikeli bölge, bu nedenle en yakın çevredir. Kasabalar ve küçük yerleşim birimlerine, mahallelere dikkat edin. “Nasılsa gören olur”, “Nasılsa tanıdığımız çevredir” diye güvenmeyin. Çocuğunuzu 10 metre ötedeki büfeye bile yalnız göndermeyin.



HAYVAN DÜŞMANINA DİKKAT: Hayvan öldüren insan kolaylıkla insan da öldürür. Çocuklarınızı hayvanlara karşı duyarlı yetiştirin. Böyle bir eğitim verilmesini talep edin.