Prof. Anıl Çeçen: Dünya Bankası, Kürtleri çocuk yapmaya teşvik ediyor







Hülya Karabağlı





T24/ ANKARA - TBMM Terörden Kaynaklanan Yaşam Hakkı İhlallerini İnceleme Komisyonu’nda görüşlerini açıklayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Anıl Çeçen, "Kürtlerin çok çocuk sahibi olmalarını" tartışma konusu yaptı. "Ulusal Sol" kitabının da yazarı olan Çeçen, “Neden bugün Türkiye'de Türklere yönelik doğum kontrolü yapılırken, işsiz ve yoksul Kürtlerin 10 çocuğu var. Araştırdım, Dünya Bankası fonlarından para yardımı yapılıyor. Burada bir plan, emperyal proje var. Kürt kardeşlerimizin bunu düşünmesi gerekir” dedi.



‘Savaş ortamında terör farklıdır’



TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan alt komisyon, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Anıl Çeçen’i dinledi. Terörün sadece insan hakları açısından değerlendirilemeyeceğini belirten Çeçen’in 3. Dünya savaşı çıkabileceğine ilişkin yorumları şöyle:





‘Teröre insan hakları açısından bakamayız’



“Çok konuşulan 3. Dünya Savaşı başlama noktasına da gelebilir. O zaman Güneydoğu ve Kuzey Irak'ta yaşanan terör, bu savaşın bir ön savaşıdır. Teröre insan hakları açısından bakamayız, savaş hukuku açısından bakmak durumundayız. Çünkü sürekli insan kaybediyoruz, sürekli çatışma var, sürekli mağdur var. Bu çerçevede İnsan Hakları Sözleşmesi'nin getirdiği temel haklar çerçevesinde değerlendirme noktasında değiliz. Güneydoğu'da yaşanan teröre bir savaş öncesi dönem olarak görmek, terörün önlenmesi sürecinde de savaş hukukunu doğrudan doğruya Cenevre Sözleşmesi ve protokollerini gündeme getirmek durumundayız.



Son gelişmelere baktığımızda Güneydoğu ve Kuzey Irak'taki terör gelişmelerinde zaman zaman kimyasal, biyolojik silahların kullanıldığını ortaya koyan gelişmeler var. Bu çerçevede doğrudan doğruya bölgeye insancıl hukuk noktasında müdahale edilmesi gerekmektedir. Konuya kendi başımıza çözüm üretme noktasında değiliz artık. Çünkü terör ülkesel değil, bölgeseldir. Bölgede devam eden savaşın kurallara bağlanması noktasında BM'den yardım talep etmek... Yani bölgeyle ilgili olarak yapılmayan bir şeyi öneriyorum. 34 kişi ölüyor bunların tazminat talepleri var, bunları normal insan hakları sözleşmeleriyle karşılayamazsınız. Bu savaş hukuku çerçevesinde ele alınır. Cenevre sözleşmeleri savaş hukukunun uluslararası hukuk açısından kurallara bağlanmasıdır. Cenevre Sözleşmeleri kapsamında ölenlerin tazminat hakkı, sivillerin zararları ve mağduriyetleri karşılanabilir artık bu noktaya gelmiştir. 34 kişinin aynı anda ölmesi savaş demektir, terörün ötesine geçmiştir.''

'Yoksul Kürtlerin 10 çocukları var'



Sorular bölümünde Çeçen, “'Bir Kürt devletinin kurulmamasının suçlusu Türkler değil. Bu coğrafyadaki haritayı, 1916'da Kahire'de bir İngiliz ve Fransız subayı çizmişlerdir. İsteselerdi o zaman Kürdistan kurabilirlerdi. Çünkü Kürt kartını Sovyetler Birliği sonrasına saklandı. İkincisi; neden bugün Türkiye'de Türklere yönelik doğum kontrolü yapılırken, işsiz ve yoksul Kürtlerin 10 çocuğu var. Araştırdım, Dünya Bankası fonlarından para yardımı yapılıyor. Burada bir plan, emperyal proje var. Kürt kardeşlerimizin bunu düşünmesi gerekir” dedi.



