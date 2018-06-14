Prof. Ahmet Şahinöz: Ekonomideki büyüme yavaşlayacak

Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şahinöz, 2018 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 7.4 büyüyen Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Açıklanan büyüme rakamlarının 2017 yılının trendinden geldiğini kaydeden Şahinöz, “Bu büyüme 2018’in kendi dinamiği değildir. Bu büyüme 2017’de büyüme dinamiklerinin kalıntıları, yani 2017 yılında kredi fonunda dağıtılan kredilerin 2018 yılına yansımasıdır” dedi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Türkiye ekonomisinin 2018 yılının son çeyreğinde yüzde 2-3’lere kadar gerileyeceğini söyleyen Şahinöz, “Mart ayının sonunda o talep bittiği an döviz yükselmeye başladı. Yani Türkiye’de iç talep ağırlıklı büyüme, mart ayından sonra yani nisana doğru yavaşlamaya başladı. O zaman Türkiye’de krizin belirtileri ortaya çıktı. Çünkü içerideki yatırımcıların ve tüketicilerin konut alacak, otomobil alacak ya da buzdolabı alacak kaynağı bitti. Kaynak olmayınca da iç talep düşüyor. Dolayısıyla büyümede de zorunlu olarak bir düşme olacaktır. İkinci çeyrekteki büyüme en fazla yüzde 3’lerde olacak. Ondan sonra daha da düşecek. Bu son çeyrekte yüzde 2’ye kadar düşebilir” ifadelerini kullandı.