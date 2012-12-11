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Ahmet Ercan'dan Ege'de 7,3'lük deprem uyarısı

Güney Ege'de yapılan araştırmanın sonuçlarını açıklayan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 7,3 büyüklüğünde deprem uyarısı yaptı

11 Aralık 2012 10:40

 

Araştırma sonuçları ile ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Ege'de son zamanlarda yaşanan sarsıntılar ile ilgili  "Yanardağ patlaması mı? Yoksa deprem belirtisi mi?" sorusunun yanıtını verdi. Ercan, Fethiye, Köyceğiz, Kaş, Göçek, Marmaris ve Bodrum'un depremden en çok etkilenecek bölgeler olduğunu belirtti.
Ercan, son dönemde yaşanan depremlerin 5 ile 12 kilometrelik sığ olması nedeniyle daha fazla hissedildiğini belirtirken, "Bu depremlerin ana kaynağı Ege yerkabuğu altına doğru 10 milyon yıldır, yılda 3 santimetre tezlikle dalan Afrika turağının yaratmış olduğu sıkıştırma gerginliğidir. Yayın Anadolu’ya birleştiği yerlerde, er ya da geç M=7,2 dolayında bir depreme tanık olunabilir." açıklaması yaptı.
Elde ettiği bilgiler ışığında en riskli yerleşim yerleri, Fethiye, Köyceğiz, Kaş, Göçek, Marmaris ve  Bodrum olarak açıklandı. Ercan, bu bölge yapılacak yapıların 7,3 lük depreme dayanacak ölçüde yapılması gerektiğini hatırlattı.

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