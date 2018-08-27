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Prof. Adem Sözüer'den 'af' eleştirisi: Halkın kanunların uygulanacağına olan inancı zedelenirse, kanun hakimiyetini sağlamak mümkün olmaz

"Kanunlar geçerlilik ve yürürlük gücünü esas olarak halkın kanunların uygulanacağına olan inançtan alır"

27 Ağustos 2018 17:24

2004 yılında hazırlanan yeni Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun mimarlarından olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Adem Sözüer,​ çıkarılan, imar, vergi, prim, trafik ve öğrenci aflarını eleştirdi. 

Kanunların geçerlilik ve yürürlük gücünü esas olarak halkın kanunların uygulanacağına olan inançtan aldığını belirten Sözüer,  "İmar affı, vergi affı, öğrenci affı, trafik affı, prim affı, bakaya affı, disiplin affı gibi aflarla bu inanç zedelenirse, kanun hakimiyetini sağlamak mümkün olmaz. Nitekim olmuyor" dedi.

 

 

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