Prof. Adem Sözüer, infaz paketini değerlendirdi: Düzenlemeleri hukukçular bile anlamıyor; labirent oluşturulmuş

Prof. Adem Sözüer, AKP ve MHP tarafından sunulan İnfaz Paketi düzenlemesini değerlendirdi. "Düzenlemeleri hukukçular bile anlamıyor. Labirent oluşturulmuş" diyen Sözüer, yorumlarla genişleyecek bir düzenleme olduğuna dikkati çekerek, "Af dememek için örtme yollarına başvurulmuş. Bunu Rahşan affında yaşadık" ifadelerini kullandı.

Prof. Sözüer'in Sözcü'den Asuman Aranca'ya, TBMM’de Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan ve 90 bin hükümlünün yararlanacağı yeni İnfaz Paketi yasa teklifiyle ilgili değerlendirmeleri şöyle:

"14 Mart'ta Emniyet uyarıyor, kapılarınızı açmayın diyor. Aynı gün, 30 Mart'a kadar işlenen suçlara kadar genişletilen teklif hazırlanıyor. Af geçmişte işlenmiş suça getirilir.

"Trajikomik. Dünyanın neresinde tavuklara baksın, yemek yapsın diye suçların bazıları affa sokulur?"

İzin hakkı olacak hükümlüler arasında cinsel suçlar, cinayet ve uyuşturucu mahkumları da var. Gerekçe olarak kapalı cezaevleri için ekmek yapacak, yemek pişirecek, tavuklara bakacak adam lazım diyorlar. Trajikomik. Dünyanın neresinde tavuklara baksın, yemek yapsın diye suçların bazıları affa sokulur? İzin de zaten infazdan sayılacak.

"Affa dahil değil diyorsun ama son andaki eklenen madde ile kezzap atanı eve yolluyorsun"

Sırf kezzap atma bir maddede düzenlendi. Affa dahil değil diyorsun, ama komisyonda yaptığın son andaki eklenen madde ile kezzap atanı eve yolluyorsun.

"Eşitlik ilkesini yok ediyor, kaygılıyız"

CHP infaz düzenlemesinin af kapsamında olduğunu belirterek yasa teklifine şerh düştü. Ana muhalefet partisi ayrıca Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamındaki bütün suçların kapsam dışında bırakılmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu, indirim ve affın öncelikle siyasal suçlara tanınması gerektiğinin altını çiziyor.

"Kadına karşı suçta ceza indirilmesin"

İyi Parti kadına karşı suçların ceza artırıcı neden olarak teklife eklenmesini istedi. Açık cezaevinde bulunanların 31 Mayıs'a kadar izinli sayılmalarını öngören hükümden terör, cinsel istismar, adam öldürme, özel hayata karşı işlenen suçlar ile kadına karşı suçlardan hüküm giyenlerin muaf tutulmasını talep etti.