Prof. Acemoğlu: Türkiye ekonomisi için kolay bir çözüm yolu yok

Dünyada en çok alıntı yapılan ilk 10 ekonomist arasında gösterilen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Prof. Daron Acemoğlu, Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmede bulundu. Acemoğlu, "Türkiye ekonomisi için kolay bir çözüm yolu yok" diyerek, "İlerlemenin en iyi yolu, kurumları geliştirmek" ifadesini kullandı.

ABD ile yaşanan, karşılıklı yaptırıma dönüşen kriz sonrası TL, dolar ve diğer para birimleri karşısında değer kaybı yaşadı. Artan döviz kuru ekonomi yönetiminin önlem almasına neden oldu.

Acemoğlu ismi, 24 Haziran'daki çifte seçim öncesi HaberTürk yazarı Nagehan Alçı tarafından hükümette yer alacağı iddiasıyla ortaya atılmıştı.

başlangıçnoktası.org'a konuşan Acemoğlu dünya ve Türkiye'deki ekonomik ve teknolojik gelişmeleri değerlendirdi. Acemoğlu'na Türkiye ekonomisiyle ile ilgili olarak sorulan soru ve yanıt şöyle:

Soru: Türkiye ekonomisinin durumu vahim. Son on yıllık büyümenin büyük bir kısmı düşük kaliteye sahip ve verimsizliklere gebe. Yaklaşmakta olan iktisadi durgunluktan çıkış yolu nedir (eğer stagflasyon yoksa)? Bazıları iyiye gidişatın önceki ekonomik patlamanın büyüklüğüne bağlı olduğunu söylüyorlar, Türkiye'nin yakınındaki krizden kurtulması ne kadar zaman alacak?

Kolay bir çözüm yolu yok. Türkiye ekonomisi, son 10 yıldaki kurumsal sallantılardan kaynaklanan yapısal sorunlara sahip. Düşük kaliteli büyüme bunun bir sonucu. Fakat zamanla bu yetersizlikler iflasa karşı savunmasız olan şirketleşmiş kesime yol açmıştır. (ki bu da bankacılık sektörüne, özellikle de inşaat ve emlak sektörüne karşı büyük tehlikeler yaratır.) İlerlemenin en iyi yolu, kurumları geliştirmek, Türkiye'nin yabancı sermayenin kaçışından dolayı zarar görmeyeceğinden emin olmak ve kurumsal sektörü yeniden yapılandırmak ve böylece kurumlar borçlanma sonucunda devrilmeyecek duruma gelmiş olacaklar.