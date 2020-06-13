Prof. Acemoğlu'ndan Merkez Bankası rezervleri ve enflasyon yorumu: Uzun süreçli kurumsal bir çöküşün parçası

MIT'den Prof. Daron Acemoğlu, Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinin ortadan kalktığına ve enflasyonda Türkiye'nin Arjantin'den sonra en yüksek ülke konumunda olduğuna işaret ederek, “Hem para hem mali politikadaki problemleri görmeye başlıyorsunuz. Türkiye'de niye böyle hatalar yapıldı? Bunun çok daha uzun süreçli kurumsal çöküşün bir parçası olduğunu düşünüyorum” dedi.

Cumhuriyet'ten Şehriban Yıldız'ın haberine göre Bilim Akademisi tarafından düzenlenen “Covid-19 Salgınının İktisadi Analizi” Webinarı'ında konuşan Acemoğlu, Koronavirüs'le mücadelede Türkiye'nin GSYH'ye göre en kaynak ayıran ülke olduğuna işaret ederek, “Niye bu kadar az harcıyor? Çünkü Türkiye kriz öncesinde çok gereksiz ve yanlış bir şekilde para ve mali politikalarını kullandı. Kriz geldiği zaman da kendini zaten zor durumda buldu. Tedarik zincirini korumak için kredinin çok önemli yeri var. Kredi de özel ve kamu bankalarından geliyor. Türkiye'de özel bankalar zaten pandemi öncesi borç vermeyi bitirmişti. Bütün bu sorumluluk devlet bankalarındaydı. Gereğinden fazla kamu bankalarıyla giden ekonomi... Sadece orayla da bitmiyor Dünya Bankası'ndan yeni çıkan bir çalışmaya göre; Pandemi krizinden 10 yıl öncesinden başlayarak Türkiye'deki mali politika çerçevesi tamamen bozuldu. Alınan kararların çoğu kurallara kanunlara uygun şekilde yapılmıyordu, keyfi şekilde yapılıyordu. Giderek kullanılan metotlar da hem keyfi hem de problem yaratan, belirsizliği artıran şekle gelmişti” dedi.