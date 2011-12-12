T24- YÖK Başkanlığına atanan Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya görevini, Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'dan devraldı. YÖK'te görev devir teslimi için düzenlenen törene, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, YÖK üyeleri ve personeli de katıldı.



Konuşmalardan önce Özcan, Çetinsaya ile tokalaşarak, çiçek takdim etti. Prof. Dr. Özcan, törendeki konuşmasına ''Bugün YÖK için önemli bir gün. Bir başkan değişikliği söz konusu'' diyerek başladı.



Çetinsaya'nın YÖK'ün yeni başkanı olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından atandığını hatırlatan Özcan, ''Gördüğünüz gibi benden çok genç, 47 yaşında. Benim 60 yaşıma karşılık gayet enerjik ve YÖK'ü bizim bıraktığımız yerden alıp çok yükseklere çıkartacak bir özelliğe sahip'' diye konuştu.



YÖK'te son 4 yıl içerisinde güzel hizmetler yapıldığını belirten Özcan, Türkiye'nin ve yükseköğretimin önünde engel olan pek çok ciddi sorunun halledildiğini söyledi. Özcan, ''Sayın Çetinsaya'ya bu anlamda çok da problemli olmayan bir YÖK bırakıyoruz ama ondan beklentimiz bir eşiğe kadar taşıdığımız yükseköğretimi o eşikten atlatması ve yükseköğretimden beklediğimiz verimliliğe ulaştırmasıdır'' dedi.



Üniversite sayısının 165'e ulaştığını anımsatan Özcan, üniversitelerin sorunları olduğunu yükseköğretimin yeniden yapılandırılması sürecinin devam ettiğini kaydetti.



Özcan, yapamadıkları işlerden biri olan kalite güvencesi ve akreditasyon konusunun bazı adımlar atılmasına rağmen hala beklediğini belirterek, bu konuların yeni YÖK Başkanı Çetinsaya'nın hizmetini beklediğini söyledi. Özcan, ''İnşallah Gökhan hocamız o akreditasyon meselesini de halledip bizim tam olarak çözemediğimiz bu önemli meseleyi çözecektir'' diye konuştu.



YÖK Yürütme Kurulu, Genel Kurul üyeleri ile personele teşekkür eden Özcan, ''Gerçekten onlar sayesinde YÖK, 4 yılda inanılmaz hizmetler yaptı. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum, gerçekten müteşekkirim. İnşallah Gökhan hocamla birlikte bu güzel hizmetler devam edecektir ve Türk yükseköğretimi layık olduğu yere ulaşacaktır'' ifadelerini kullandı.



-''Bu zor bir görev''-



Yeni YÖK Başkanı Prof. Dr. Çetinsaya da konuşmasına, ''Bu zor bir görev ama bu zor görev, çağdaş Türkiye'ye bir hizmet yarışı, bir bayrak yarışıdır. Bu bayrak yarışında ülkemizin yükseköğretim sistemine önemli hizmetlerde bulunmuş seçkin bilim insanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'dan bayrağı devralmış olmaktan onur duyuyorum. Kendisine yaptığı hizmetler ve yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum'' sözleriyle başladı.



Yükseköğretim sisteminin 21. yüzyılın dünyasının ve Türkiye'sinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yeniden yapılandırılması çalışmalarına devam edilmesinin, sürdürülmesinin gerekli olduğuna inandığını belirten Çetinsaya, ''Yeni dönemde hep birlikte Türk üniversitelerinin araştırma ve eğitim alanında uluslararasılaşmasını, seçkin dünya üniversiteleriyle rekabet edebilir, etkileşebilir hale gelmelerini sağlayabilecek şekilde yeni bir yükseköğretim sistemini hep birlikte inşa etmeye ve bu çalışmalara devam etmeye kararlıyım'' diye konuştu.



Konuşmaların ardından gazetecilerin soru sormak istemeleri üzerine Prof. Dr. Çetinsaya, ''Bütün basın mensuplarından özür diliyorum. Takdir edersiniz ki bu bir devir teslim töreni, o vesileyle müsade ederseniz en kısa zamanda bir basın toplantısı yaparak görüşlerimi, vizyonumu sizlerle paylaşacağım'' dedi.





-''Cumhurbaşkanlığından teklif geldi''-





Bir gazetecinin Prof. Dr. Özcan'a ''Göreviniz süresince gerçekleştiremediğiniz hayaliniz var mı?'' sorusu üzerine Özcan, kalite güvencesi ve akreditasyon sistemine ilişkin bazı konuların bitirilemediğini hatırlatarak, bu konuları da son YÖK Genel Kurulu toplantısında görüştüklerini, yakın zamanda bu çalışmaların da tamamlanacağını söyledi.



Özcan, ''O da tamamlanırsa benim başta planlayıp yapamadığım bir şey kalmamış olacaktır'' diye konuştu. Özcan, ''Pişmanlığınız var mı?'' sorusu üzerine, ''Hayır, pişmanlığım yok'' yanıtını verdi.

Özcan, ''Cumhurbaşkanlığına başdanışman olacağınıza dair basında bazı haberler yer alıyor. Bundan sonraki süreçte ODTÜ'de öğretim üyesi olarak mı devam edeceksiniz, yoksa teklifleri mi değerlendireceksiniz?'' şeklindeki soruya, ''ODTÜ'ye dönemem çünkü oradan emekli oldum. Dönmemin de çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Cumhurbaşkanlığından bir teklif gelirse onu da değerlendiririz'' dedi. Bunun üzerine gazetecilerin ''Teklif geldi mi?'' sorusu üzerine Özcan, ''Geldi. Öyle bir şey var ama daha netleşmedi. Netleştiği zaman sizlerle paylaşırım'' karşılığını verdi. Özcan, ''Görev tanımınıza ilişkin bir netlik var mı?'' sorusunu ise ''Hayır yok, henüz netleşmedi, bir şey söylemem doğru olmaz'' diyerek yanıtladı.



Törenin ardından YÖK'teki personelle el sıkışarak vedalaşan Özcan'a, personel tarafından üzerinde ''Yükseköğretim Kurulu, Yusuf Ziya Özcan'' ve 10 rakamı bulunan bir forma hediye edildi. Vedalaşma sırasında duygulu anlar yaşandı.



Çıkışta, bir gazetecinin, ''YÖK bahçesindeki hayvanlarınız da burada kalacak mı?'' sorusu üzerine Özcan, ''Zaten 3-5 tane hayvan var burada. Eğer sıkıntı olursa masraflarını ben de karşılayabilirim'' dedi.



Özcan, oğlu Kaan Özcan'ın kullandığı özel aracına binmeden önce YÖK üyeleriyle de vedalaştı. Ardından basın mensuplarına da ''Siz de kamuoyunu bilgilendirdiniz, hakkınızı helal ediniz'' diyerek otomobiline binerek, YÖK'ten ayrıldı.

