Princess otel ihalesinde imza atılamadı

Balçova Princess Otel'in kiralanması ihalesini kazanan Işıltı Yapı Grubu'nun dün akşam dolan yasal sürede sözleşmeyi imzalamadığı, 630 bin liralık teminatının gelir olarak kaydedileceği ve ihalede en yüksek teklif veren Kaya Grubu'nun görüşmeye çağrılacağı bildirildi.

Otelin sahibi Balçova Termal ve Turizm AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir İl Genel Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Mahmut Esat Aslan, yaptığı açıklamada, şirketin bu akşam olağanüstü toplantıya çağrıldığını ve gelişmelerin değerlendirileceğini söyledi. Otelin ihalesinin 3 Eylül 2009 tarihinde yapıldığını ve aylık 350 bin lira kira bedeli teklif eden Işıltı Grubu'nun ihaleyi kazandığını hatırlatan Mahmut Esat Aslan, şunları söyledi:

“İzmir turizminin göz bebeği olan tesisi yeniden turizme kazandırmak için çok titiz bir çalışma yapmıştık. Otelin boşaltılmasından hemen sonra yurt içi ve yurt dışında ilana çıktık, ihaleyi gerçekleştirdik. İhaleye 4 firma katılmış ve aylık 350 bin lira kiralama bedeli teklif eden Işıltı Yapı Grubu ihaleyi kazanmıştı. Aradan geçen sürede şirket yetkilileriyle sık sık görüştük ve kendilerine sözleşme imzalamak üzere en son dün akşam saat 17.00'ye kadar süre verdik. Gelmediler, sözleşme imzalanmadı. Şirketin ihaleye girmek için yatırdığı 630 bin liralık teminat gelir kaydedilecek. İhalede 341 bin lira teklif eden Kaya Grubu'nu görüşmelere çağıracağız. Bu akşam yapılacak şirketin olağanüstü toplantısında bütün detayları masaya yatıracağız.”



Mahmut Esat Aslan, şirketin ihaleye girmek için yatırdığı teminatın gelir olarak kaydedilmemesi için mahkemeye başvurduğunu ve yürütmenin durdurulması kararı aldırdığını kendisine söylediğini, konuyu şirket avukatlarının incelediğini ifade etti. Şirket temsilcilerinin ihaleyi feshetmek ve teminatı geri alabilmek amacıyla çeşitli bahaneler öne sürdüklerini belirten Aslan, şöyle devam etti:

“İhaleden önce bütün oteli gezip gördüler. Bu haliyle kiralamak istediklerini imzayla bize ifade ettiler. Elimizde oteli gezip gördüklerini belirten kağıtlar var. Bu işi yapmak için ekonomik yönden iyi olmadıkları ortaya çıktı. Diskoya giden beton perdenin kırıldığı ve diskoya otelde yol açıldığını, binanın statiğini bozduğunu iddia ediyorlar. Ama oteli görmüşlerdi, elimizde belgeler de var. İddialarının bir geçerliliği yok, kendilerine göre bahaneleri var. İhale sözleşmesinin 15. maddesi açık.”

İhalenin feshi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Aslan, diğer taliplilerin de bulunduğunu vurguladı. Sözleşmenin imzalanmamasıyla maddi bir kaybın olmadığını belirten Aslan, İzmir'in sadece zaman kaybettiğini sözlerine ekledi.

Balçova Princes Otel, şirketin açtığı tahliye davası üzerine boşaltılmış ve 3 Eylül'de kiralama ihalesi yapılmıştı. Aylık 175 bin lira muhammen bedelle çıkılan ihaleye 4 firma katılmış, Işıltı Yapı Grubu adına Ayşe Demirli 350 bin lira, Burakkaya Turizm Yatırım AŞ adına Burhanettin Kaya 345 bin lira, Galileo Turizm İnşaat ve Ticaret AŞ adına Salih Sinan Uzun 330 bin lira ve Zilan-Barankaya İnşaat Konsorsiyum adına da Aydın Kaya 266 bin lira teklif etmişti. Işıltı Yapı 10 yıllığına ihaleyi kazanmıştı.

