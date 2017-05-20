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Prince'in mirası, kardeşleri arasında paylaşılacak

Prince, geçen yıl Nisan ayında ABD Minnesota yakınlarındaki evinde ölü bulunmuştu

20 Mayıs 2017 20:27

Rock yıldızı Prince'in mirasının öz kız kardeşi ve beş üvey kardeşine bırakılacağı açıklandı.

ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Prince, geçen yıl Nisan ayında ABD Minnesota yakınlarındaki evinde ölü bulunmuştu. Prince'in ölüm nedeninin aşırı dozda opioid (vücutta morfin etkisi gösteren kimyasal madde) kullanımı olduğu açıklanmıştı.

Ünlü şarkıcının bıraktığı bir herhangi bir vasiyeti olmadığı gibi çocuğu da yoktu. ABD medyasında Prince'in varlığının yaklaşık 200 milyon dolar olduğu yazılıyor.

Prince'in oğlu olduğunu iddia eden Koloradolu bir hapishane mahkumu dahil 45 kişinin şarkıcının servetinden pay istediği biliniyor. ABD'li rock yıldızının serveti dahilinde, mülklerinin yanında yaptığı şarkılar için olan haklar ve henüz piyasaya çıkmamış daha önceki eserleri de bulunuyor.

Miras, Prince'in kız kardeşi Tyka Nelson ile üvey kardeşleri Sharon Nelson, Norrine Nelson, John Nelson, Omarr Baker ve Alfred Jackson arasında paylaşılacak. Ancak milyonlar değerindeki paylarını almaları için bir yıl daha beklemeleri gerekecek.

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