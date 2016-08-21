Primlerini düzenli ödeyen Bağ-Kur'luya müjde

TBMM’de önceki gün kabul edilen torba yasa, prim ödemelerini düzenli yapan Bağ-Kur’luları ödüllendirecek. Daha önce işçi çalıştıran işverenlere sağlanan 5 puanlık prim indirimi, Bağ-Kur’lulara da uygulanacak. Primlerini düzenli ödeyen Bağ- Kur’lu artık 5 puan daha az prim ödeyecek.

Habertürk'te yer alan habere göre; bu sayede Bağ-Kur’luların prim ödemeleri aylık 82.35 lira azalacak. Torba yasada yer alan düzenlemeler şöyle:

Dürüst Bağ-Kur'luya ödül

Köy ve mahalle muhtarları ile Bağ-Kur’luların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden 5 puanlık kısmı Hazine tarafından karşılanacak. Ancak bu haktan yararlanabilmek için, Bağ- Kur’luların geri kalan primlerini düzenli olarak ödemeleri ve prim borçlarının bulunmaması gerekiyor. İndirim sayesinde Bağ-Kur’luların aylık primi 568.21 liradan 485.86 liraya inecek.

2/B satışlarında 6 ay süre

2/B alanlarında bulunan taşınmazların satışına ilişkin olarak bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, süresi içinde başvurmayanlara 6 ay, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlere 6 ay, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere 6 ay ödeme süresi verilecek.

Umumi hizmete ayrılan yerler

İmar planlarında umumi hizmetlere ve resmi kurumlara ayrılmak suretiyle, mülkiyet hakkının özüne dokunacak şekilde tasarrufu hukuken kısıtlanan taşınmazlar hakkında, uygulama imar planlarının yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yılda imar programları veya uygulamaları yapılacak. Bu taşınmazlar kamulaştırılacak veya mülkiyet hakkının kullanılmasına engel teşkil edecek kısıtlılığı ortadan kaldıracak şekilde imar planı değişikliği yapılacak, yaptırılacak.

11 bin sağlık kadrosu

Sağlıkta sözleşmeli personelden kadroya geçenler sebebiyle iptal edilmiş sayılan 10 bin 827 pozisyonun yeniden kullanımına olanak sağlandı. Böylece, Doğu ve Güneydoğu illeri başta olmak üzere eleman temininde güçlük çekilen yerlerde 11 bin yeni sağlık personeli daha istihdam edilebilecek.