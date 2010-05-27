Prime Development, İskenderun'u bitirdi Antakya'ya başlıyor

T24- Alışveriş merkezleri yatırım ve işletmecisi Prime Development İskenderun’da yapımını üstlendiği bölgenin ilk alışveriş merkezi Prime Mall İskenderun’u 25 Ağustos 2010’da hizmete açıyor. Geçen yıl ABD’de yapılan yarışmada dünyanın en iyi ticari projesi ödülünü kazanan Prime Mall Antakya’nın ise Haziran ayında düzenlenecek törenle temeli atılacak.



Prime Development’ın Türkiye’de hayata geçireceği 1,5 milyar dolar tutarında doğrudan yatırım projesinin ilk etabında yer alan Prime Mall İskenderun 25 Ağustos’ta düzenlenecek törenle kapılarını ziyaretçilerine açacak. Prime Development’ın Türkiye’deki ilk yatırımı olan ve Ağustos 2008’de temeli atılan Prime Mall İskenderun, bölgenin ilk alışveriş merkezi olma özelliğini taşıyor.



International Property Awards 2009’da mimarisiyle “Dünyanın En İyi Ticari Projesi” seçilen Prime Mall Antakya’da ise hafriyat çalışmalarına başlandı. Projenin temelinin Haziran ayında atılacak olmasına rağmen, büyük ilgi gören alışveriş merkezinin yüzde 25’i şimdiden kiralandı.



Prime Mall İskenderun 2 bin kişiye istihdam sağlıyor







Gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Prime Development Genel Müdürü Artuğ Çetin, İskenderun’daki yatırımın bölgenin kentsel dönüşümüne katkıda bulunacağını belirterek, Prime Mall İskenderun’un bölge halkı için buluşma noktası olacağını ve sosyo-kültürel açıdan bu yatırımın kenti geliştireceğini ifade etti.





Artuğ Çetin, “AVM pazarını ve Türk insanını yakından tanıyoruz. Türk insanının alışkanlıklarını biliyoruz. AVM’lerimizi bütün bu konuları göz önüne alarak yapıyoruz ve buna dikkat ederek işleteceğiz”dedi. Çetin, “2010’un ilk çeyreğinde Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) verilerine göre AVM’lerin ciroları yüzde 18 arttı. Bu büyüme 2009’un son çeyreğinde yüzde 14 olarak gerçekleşmişti. Bu verilerdeki artış bizi sevindiren ve yatırımlarımızı destekleyen olumlu göstergelerdir” şeklinde konuştu.





AVM’lerin cirolarının artmasının Türkiye’ye olan yabancı yatırımcı ilgisini de destekleyeceğini belirten Artuğ Çetin, yatırımlarıyla 2 bin kişiye istihdam sağladıklarını ifade etti. Çetin, AVM projelerinin hayata geçmesiyle Anadolu’nun ekonomik yönden gelişeceğini de belirtti.







Çetin, “Her iki yatırımımız da coğrafi olarak Suriye’ye yakın bir konuma sahip. Suriyelilerin kendilerine daha uzak olan Gaziantep’i sık sık alışveriş amaçlı ziyaret ettiklerini biliyoruz. Hatta Gaziantep AVM’lerinde Suriyeli ziyaretçi sayısı ayda 40-50 binlere geldi” dedi. Çetin, Suriyeli ziyaretçilerin alışveriş amacıyla Prime Mall İskenderun ve Antakya’yı ziyaret ederek bölgeye finansal destek sağlayacağını söyledi.





Franchise Günleri bölgedeki yatırımcıya iş fırsatı getirdi







Artuğ Çetin, yatırımcılarla yerel girişimcileri buluşturdukları ve ülkemizde ilk kez düzenlenen “Franchise Buluşması” etkinliğinin bölgedeki girişimcilere büyük destek sağladığını belirtti. Çetin, etkinliğin Prime Mall Antakya için de tekrarlanacağını dile getirdi.





Çetin, “Türkiye’de ilk defa düzenlenen etkinlikten sonra 10 büyük markanın kendilerine yerel bayi bulmalarına aracı olduklarını ve yaklaşık 15 marka ile yerel bayilerin görüşmelerini halen yürüttüklerini belirtti. Prime Development, franchise anlaşmaları tamamlanan söz konusu 10 marka sayesinde AVM’deki kiralamanın yüzde 10’unu sağladıklarını söyledi.





Yatırımlarımız ilgi çekti, danışmanlık isteyen yabancılar var



Şu ana kadar 300 milyon USD’lik yatırımı yönettiklerini belirten Artuğ Çetin, yurt dışından ve yurt içinden firmaların yatırımlarına yönelik Prime Development’dan danışmanlık talepleri geldiğini belirtti. Çetin, “Bir çok firma ile görüşme halindeyiz, paramızı ve yatırımlarımızı siz yönetin, bize yol gösterin diyorlar” dedi.







Prime Development AVM Yönetim Direktörü Meinhart Krumrei ise Türkiye’de hızlı büyüyen AVM’lerin sorunlarını çok iyi bildiklerini ve bu alandaki hizmet mantalitesini değiştirecek çözümler önerdiklerini belirtti. Krumrei, “Uyguladığımız pazarlama stratejisiyle bu alanda öncü firmalardan biri olmayı hedefliyoruz” dedi. Alışveriş merkezi işletmeciliği konusunda dünya çapında tecrübeye sahip olduklarını kaydeden Krumrei, genel maliyetler, pazarlama ve ciro artışı anlamında perakendecilere katma değer yaratılacağını ve Anadolu’da yatırımlarının süreceğini söyledi.



Meinhart Krumrei son dönemde sıkça tartışılan AVM’lerin çalışma düzenlerine ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede ise “AVM’ler Pazar günleri açık olmalı” şeklinde görüş bildirdi. Bu konunun Almanya’da ve başka Avrupa ülkelerinde de belirli dönemlerde tartışıldığını belirten Krumrei, “Sonuçta genel eğilim, Avrupa’da da Pazar günleri AVM’lerin açık olması yönünde oldu” dedi.





Prime Mall İskenderun’un yüzde 80’den fazlası kiralandı



Prime Mall İskenderun Alışveriş Merkezi Müdürü Arzu Özerdem, Prime Mall İskenderun’un yüzde 80’den fazlasının kiralandığını, toplam 86 bin metrekare inşaat alanı ve 35 bin 500 metrekare kiralanabilir alanı bulunan merkezde hipermarket, 8 sinema salonu, toplam bin metrekarelik yemek alanı (food-court), 125 mağaza ve 3 katlı otopark yer aldığını belirtti.



Antakya’da hafriyat başladı



Geçtiğimiz yıl mimarisiyle “Dünyanın En İyi Ticari Projesi” ödülünü kazanan Prime Mall Antakya’nın ise hafriyat çalışmalarına Mayıs ayında başlandı. Temeli Haziran ayında atılacak merkezin yüzde 25’i kiralandı. Toplam 100 milyon USD yatırım ile gerçekleşecek olan ve 90 bin metrekare inşaat alanına ve 36 bin metrekare kiralanabilir alana sahip Prime Mall Antakya’da hipermarket, 10 salonlu sinema, yemek alanı, yaklaşık 120 mağaza ile kapalı-açık otopark olacak. Prime Mall Antakya’nın 2011 yılının sonuna doğru açılması planlanıyor.