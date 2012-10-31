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Ekonomi

Prim borcu ödemelerinin süresi uzatıldı

Prim ödeme yükümlüleri kapsamında tahsilatların, 7 Kasım Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldığı açıklandı

31 Ekim 2012 19:22

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklama uyarınca, prim borcu ödemelerinin uzatıldığı bildirildi.  İşveren primlerinin tahsilat süresi, 7 Kasım Çarşamba gününe kadar uzatıldığı açıklandı.

6111 sayılı Kanun gereğince yeniden yapılandırılan işveren primleri tahsilatları, Kurban ve Cumhuriyet bayramlarının resmi tatil olması ve tatil sonrasında yoğun başvuru yaşanması sebeplerinden dolayı başvuru yapılamadığı belirtildi.

Prim ödeme yükümlülerinin mağduriyetlerini engellemek amaçlı, tahsilatlar için daha önce verilen son ödeme tarihinin, 7 Kasım Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldığı ifade edildi.

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