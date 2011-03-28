-PRİM BORÇLUSUNA UYGUN KREDİ KOLAYLIĞI ANKARA (A.A) - 28.03.2011 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasında imzalanan, prim alacaklarının yapılandırılmasına yönelik kredi işbirliği protokolü ile borçlulara masrafsız, 60 aya kadar vade seçenekleri ve aylık 0,79 faiz oranıyla kredi imkanı getirildi. SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunun, 25 Şubat 2011'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı. Bu süreçte sigortalı ve işverenlerin prim borçlarını kolaylıkla ödeyebilmesi için bankalarla görüşmeler yapıldığı belirtilen açıklamada, görüşmeler neticesinde Ziraat Bankası ile kredi işbirliği protokolü imzalandığı ifade edildi. Protokol gereğince SGK'ya borcu olan işverenlere ve sigortalılara ''hayat sigortası hariç, masrafsız, en avantajlı, düşük maliyetli, 60 aya kadar vade seçenekleri ve aylık 0,79 faiz oranıyla kredi imkanı'' sağlandığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Protokol ile 4/b kapsamında olup prim borcundan dolayı emekli olamayan kendi nam ve hesabına çalışan esnaf ve sanatkarlar ile çiftçilere her hangi bir teminat göstermeden kredi kullanmak suretiyle emekli olma ve sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı getirilmiştir. Bu imkandan yararlanmak isteyen sigortalılarımız prim yapılandırma başvurularını öncelikle Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine yapacaklar, kurumdan alacakları prim borcunu ödemesi halinde emekli olabileceklerine ilişkin yazı ile Ziraat Bankası şubelerine müracaat edecekler. Kredi kullanarak prim borcunu ödeyen sigortalılara emekli aylıkları bağlanacak olup, sigortalımızın bankadan kullandığı kredi borcu emekli aylığından taksitler halinde banka tarafından tahsil edilecek. Kanun ile ayrıca 4/b kapsamındaki kendi nam ve hesabına çalışan esnaf, sanatkar ve çiftçiler ile 4/a kapsamında hizmet akdine göre sigortalı çalıştıran işverenler de banka genel mevzuatı çerçevesinde 60 aya kadar vade seçenekleri ve aylık 0,79 faiz oranıyla kredi kullanmak suretiyle borçlarını ödeyebilecek.''