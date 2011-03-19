-PRİM BORÇLULARI YAPILANDIRMAYA KOŞTU ANKARA (A.A) - 19.03.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, sigorta prim borçlarının yapılandırılması için ilk haftada 190 bin 767 başvuru yapıldığını, ilk hafta başvuruları sonunda 33 milyon 428 bin 69 lira tahsil edildiğini bildirdi. Bakan Dinçer, sosyal güvenlik prim borçlarını da içeren Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırmasının Torba Kanun ile birlikte uygulamaya girdiğini söyledi. Yapılandırma başvurularında ilk hafta istatistiklerine ilişkin bilgi veren Bakan Dinçer, yapılandırma için gelen başvuru sayısının 190 bin 767'yi bulduğunu bildirdi. Başvuruların yaklaşık 100 bininin 4/a kapsamındaki iş yerlerinden geldiğini bildiren Ömer Dinçer, bu iş yerlerinin yeniden yapılandırılan borçları için ödeme planı oluşturulduğunu ifade etti. Dinçer, ayrıca 268 belediye, 35 spor kulübü ve 5 il özel idaresinin de birikmiş sigorta prim borçlarını yapılandırmak için başvuru yaptığını belirtti. Bakan Dinçer, başvuru sahiplerinin yaklaşık 55 bininin de muhtarlar ile kendi nam ve hesabına çalışanlardan, 22 bininin tarımsal faaliyette bulunanlardan oluştuğunu kaydetti. Kurumun başvuru sahiplerinden toplam alacağının 3 milyar 451 milyon 904 bin 479 lira olarak hesaplandığına işaret eden Dinçer, sosyal güvenlik prim borçlarının asılları korunarak yapılan güncellemeyle tahsil edilecek toplam tutarın 2 milyar 679 milyon 782 bin 967 lira olduğunu belirtti. Bakan Dinçer, ilk hafta başvuruları sonunda tahsil edilen 33 milyon 428 bin 69 liranın ise kurumun kasasına girdiğini bildirdi. -''FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRİN''- Sosyal güvenlik reformuyla birlikte yeni bir sosyal güvenlik anlayışının Türkiye'ye yerleştiğine işaret eden Ömer Dinçer, reformun daha etkin uygulanması için çeşitli zamanlarda yasal düzenlemeler yapıldığını hatırlattı. Bu düzenlemelerde, çeşitli nedenlerle sistemin dışına çıkmış ya da kuruma olan borcu sürdürülebilir olmanın ötesine geçmiş kişiler ile iş yerlerinin tekrar sisteme dahil edilmesine de çalışıldığını anlatan Dinçer, ancak önümüzdeki dönemde artık bu tür prim borcu yapılandırmalarının tekrar etmeyeceğinin bilinmesi gerektiğini vurguladı. Bakan Dinçer, vatandaşların kendilerine tanınan bu fırsatı iyi değerlendirerek, yasada belirtilen süreler içerisinde prim borçlarını yapılandırmaları çağrısında bulundu.