-PRİM BORÇLARINA ''EKONOMİK İYİLEŞME'' AYARI ANKARA (A.A) - 20.09.2010 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, sigorta prim borçlarına yönelik çalışmaya ilişkin, prim affı ya da önceki yıllarda ele alınmış türden bir yeniden yapılandırma düşünmediklerini vurgulayarak, ''Enflasyon düştü, faiz oranları düştü. Primlerin tecil faizleri veya gecikme cezaları oldukça yüksek kaldı. Primlerin gecikme faizlerini güncel şartlara uygun hale getirmek ve düşürmek istiyoruz'' dedi. Dinçer, yaptığı açıklamada, kamuoyunda sıklıkla gündeme getirilen prim affı konusunda, medyanın bunu gündemde tutmasını mahsurlu gördüğünü dile getirerek, ''Hiçbir suretle prim affı düşünmüyoruz. Bunu çok net, açık bir şekilde tekrarlamak istiyorum'' dedi. Daha önceki yıllarda yapılmış yeniden yapılandırmalardan da dersler çıkardıklarını ifade eden Dinçer, ''Daha önceki yıllarda ele alınmış türden bir yeniden yapılandırmayı da düşünmüyoruz'' diye konuştu. Bunun yanında Türkiye'de ekonominin iyileşmesi ve gelişmesine dayalı olarak şartların farklılaştığına dikkati çeken Dinçer, şunları kaydetti: ''Bunun farkındayız. Enflasyon düştü, faiz oranları düştü. Bir kriz atlattık, belki hala etkileri devam ediyor. Bütün bunları göz önüne aldığımızda primlerin tecil faizleri veya gecikme cezaları oldukça yüksek kaldı. Bu açıdan bakıldığında şimdi sosyal güvenlik primlerinin gecikme faizlerini güncel şartlara uygun hale getirmek ve düşürmek istiyoruz. -''DAHA UZUN TAKSİTLENDİRME''- İkincisi yine tecil faizlerini Maliye Bakanlığı günün şartlarına göre gözden geçirerek düşürmek istiyor. Bir de krizi atlatmamızdan kaynaklanan bir etkiyle taksitlendirmelerde kolaylıklar sağlamayı düşünüyoruz. İnsanlar yine borçlarını ödeyecekler, ancak taksitlendirmede şu ana kadar bizim 36 aya kadar taksitlendirme imkanımız vardı onu belki daha uzun süre taksitlendirme imkanlarına çıkaracağız. Bir de taksitlendirirken öngördüğümüz teminat şartlarını tekrar gözden geçireceğiz.'' Yaptıkları çalışmanın ödeme ve birikmiş borçların tahsilatıyla ilgili günün şartlarına uygun bir geliştirme ve kolaylaştırma olduğunu vurgulayan Dinçer, ''Bu bir seferlik bir iş olmayacak yani yeniden yapılandırma mantığıyla olmayacak. Bu ekonomik şartlar devam ettiği müddetçe bizim de uyguladığımız bir sistem olacak. Bu açıdan bakıldığında hiçbir işverenimiz bu tip bir beklenti içine girerek borçlarını ödemezlik etmemeli'' diye konuştu. -''ALACAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ''- Ömer Dinçer, prim borçlarına yönelik çalışma yaparken hiçbir Sosyal Güvenlik Kurumunun reel alacaklarında indirim yapmayacaklarını, alacaklardan vazgeçmeyeceklerini söyledi. Dolayısıyla yapılması planlanan çalışmanın ödemeler dengesinde herhangi bir olumsuz sonuç yaratmayacağını belirten Dinçer, tam tersine belki ödeme ve taksitlendirme kolaylıkları sağlayarak tahsilat oranını artırma imkanları olacağını ve bunun da gelirleri arttıracağını varsaydıklarını ifade etti. Bakan Dinçer, yaptıkları çalışmayı, ''Bütünüyle tahsilat taktiklerinde değişiklik yapıyoruz'' şeklinde özetledi.