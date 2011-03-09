-PRİM BORÇLARINA BAŞVURU BAŞLADI ANKARA (A.A) - 09.03.2011 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuruların başladığını ve son başvuru tarihinin 2 Mayıs Pazartesi günü olduğunu bildirdi. SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, ''6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar, Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Öngören Kanun'' ile kurumun birikmiş alacaklarına ödeme kolaylığı getirildiği anımsatıldı. Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik merkezlerinin yeniden yapılandırma başvurularını almaya başladığı ve başvuruda bulunan borçlulara ödeme planlarının verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Kurumumuza olan borçları için yapılandırma başvurusunda bulunmak isteyenler, başvuru formlarını kurumumuzun 'www.sgk.gov.tr' internet sitesi ana sayfasında yer alan 'e-Uygulamalara Hızlı Erişim' linkinden temin ederek, son başvuru tarihi 2 Mayıs 2011 Pazartesi gününe kadar Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik merkezlerimize, elden veya posta yoluyla başvurabilirler.''