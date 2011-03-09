T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

PRİM BORÇLARINA BAŞVURU BAŞLADI ANKARA (A.A)

09 Mart 2011 14:12

-PRİM BORÇLARINA BAŞVURU BAŞLADI ANKARA (A.A) - 09.03.2011 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuruların başladığını ve son başvuru tarihinin 2 Mayıs Pazartesi günü olduğunu bildirdi.  SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, ''6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar, Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Öngören Kanun'' ile kurumun birikmiş alacaklarına ödeme kolaylığı getirildiği anımsatıldı.  Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik merkezlerinin yeniden yapılandırma başvurularını almaya başladığı ve başvuruda bulunan borçlulara ödeme planlarının verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Kurumumuza olan borçları için yapılandırma başvurusunda bulunmak isteyenler, başvuru formlarını kurumumuzun 'www.sgk.gov.tr' internet sitesi ana sayfasında yer alan 'e-Uygulamalara Hızlı Erişim' linkinden temin ederek, son başvuru tarihi 2 Mayıs 2011 Pazartesi gününe kadar Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik merkezlerimize, elden veya posta yoluyla başvurabilirler.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24