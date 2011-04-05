-PRİM BORÇLARINA BAŞVURU 500 BİNİ AŞTI ANKARA (A.A) - 05.04.2011 - Sigorta prim borçlarının yapılandırılmasına yönelik başvurular yoğun bir şekilde sürüyor. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) gelen başvuru sayısı 500 bini aştı. Sigorta prim borçlarını da içeren Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırmasına gelen başvurular yüzleri güldürdü. Sigorta prim borçlarının yapılandırılması için dün itibariyle SGK'ya 530 bin 116 başvuru geldi. Başvuruların 247 bin 333'ünü 4/a kapsamındaki iş yerleri yaptı. Bu iş yerlerinin yeniden yapılandırılan sigorta prim borçları için ödeme planı oluşturuldu. Borç yapılandırması için belediyeler, il özel idareleri ve spor kulüpleri de SGK'nın kapısını çaldı. Kuruma başvuran iş yerleri arasında bin 324 belediye, 60 spor kulübü, 13 il özel idaresi bulunuyor. Tahsilat oranı açısından ilk sırada il özel idareleri geliyor. İl özel idarelerinin yapılandırma sonunda ortaya çıkan borçlarının tahsil edilme oranı yüzde 40'a ulaştı.SGK'ya başvuruların 282 bin 783'ü de 4/b kapsamındaki sigortalılardan geldi. Bu kapsamdaki başvuruların 171 bin 567'si muhtarlar ile kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, 74 bin 444'ü tarımsal faaliyette bulunanlar, 31 bin 1'i sosyal güvenlik destek primi borçluları, 5 bin 771'ini isteğe bağlı sigortalılar oluşturdu. 4/b kapsamındakiler arasında tahsilat oranı açısından ilk sırada tarımsal faaliyette bulunanlar geliyor. Tarımsal faaliyette bulunanların yapılandırma sonunda ortaya çıkan borçlarının tahsil edilme oranı yüzde 13'ü buldu. Kurumun başvuru sahiplerinden toplam alacağı borç aslı ve gecikme cezası/zammıyla 10 milyar 752 milyon 396 bin 242 lira olarak belirlendi. Sosyal güvenlik prim borçlarının asılları korunarak yapılan güncellemeyle tahsil edilecek toplam tutar ise 8 milyar 228 milyon 284 bin 164 lira hesaplandı. Sigorta prim borçlarının yapılandırılmasıyla şimdiden kurumun kasasına 260 milyon 214 bin 149 lira girdi. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen sigorta prim borçluları 2 Mayısa kadar SGK'ya başvurabilecek.