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Ekonomi

Prim borçlarına "sel" ertelemesi ANTALYA (A.A)

17 Ekim 2011 13:12

-Prim borçlarına "sel" ertelemesi ANTALYA (A.A) - 17.10.2011 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürü Selim Erol, sel felaketinden etkilenen işverenler ile Bağ-Kur kapsamındaki sigortalıların prim borçlarının, yazılı talepte bulunmaları halinde bir yıla kadar ertelenebileceğini bildirdi. SGK Antalya İl Müdürü Erol, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'da yaşanan şiddetli yağışların ardından oluşan selin, 4 kişinin ölümü, birçok ev ve tarım alanında da milyonlarca liralık maddi hasara neden olmasının kendilerini üzdüğünü ifade etti. Bu tür zamanlarda vatandaşların yanında olmak için sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak ödemelerde kolaylık sağlanacağını belirten Erol, açıklamasında şunları kaydetti: ''Genel hayatı etkileyen afet durumlarında, afetten etkilenen işverenler ile 4/1 b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılarımızın prim borçlarının ertelenebilmesi, prim belgelerinin verilme süresinin uzatılması gibi hususlar kurumumuzca düzenlenmiştir. Bu kapsamda selden dolayı işyerleri, tarım alanları zarar gören vatandaşlarımız olayın meydana geldiği tarihten itibaren 3 ay içinde yazılı talepte bulunmaları halinde afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek 3 aylık prim borçları, olayın meydana geldiği tarihten itibaren 1 yıla kadar kurumca ertelenebilmektedir. Yaşanan afet neticesinde zarar gören, tarım işçisi çalıştıran işverenlerimiz ile tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerimiz prim borçlarını erteleyebilmektedirler. Ertelenen sigorta prim borçlarına, borçların ertelendiği sürede zaman aşımı işlemeyecek ve ertelenen kısmına gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.''

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